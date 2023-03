Köln/Frankfurt (ots) -DERTOUR erweitert sein Produktportfolio um das vielfältige Angebot von Booking.com und Agoda und schnürt daraus PauschalreisenDie DER Touristik weitet ihre Kooperation mit Booking.com aus: Nachdem bereits der Hotel- und MICE-Spezialist DER Corporate Solutions und die DERTOUR Reisebüros Synergien mit Booking.com geschlossen haben, arbeitet nun auch Deutschlands zweitgrößter Veranstalter DERTOUR mit dem führenden digitalen Reisemarktplatz zusammen.Im Rahmen der Kooperation mit Booking und Agoda bietet DERTOUR zukünftig mehr als eine halbe Million zusätzliche Unterkünfte an. Großer Mehrwert, neben der Angebotsvielfalt, sind vor allem neue und erweiterte Produktarten, wie Villen, Bungalows, Glamping, Baumhäuser, Fincas, Guest Houses, Motels und Apartments. "Dadurch erhöhen wir die Attraktivität unseres Produktportfolios stark. Es wird künftig im Grunde genommen nichts geben, was nicht bei uns buchbar ist", erklärt Sven Schikarsky, Produktchef von DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen. Zusätzlich zur Angebotsvielfalt profitieren DERTOUR-Kunden durch die Kooperation von erweiterten Verfügbarkeiten und attraktiven Preisen.DERTOUR bietet neben der Buchung der reinen Übernachtungen auch die Kombination der Unterkünfte mit weiteren Leistungen wie Flügen und Transfers als Pauschalreise-Pakete an. So erhalten die Kunden das Beste aus beiden Welten: Das große und vielfältige Unterkunftsportfolio von Booking.com/Agoda und den Komfort und die Sicherheit einer Pauschalreise von DERTOUR."Mit der Integration der Booking.com-Produkte in unser Angebot schließen wir letzte Lücken in unserem DERTOUR-Portfolio und werden als Veranstalter noch attraktiver", erläutert Sven Schikarsky. "Mit der Kombination aus unserem klassischen Hotelportfolio und den vielfältigen Booking.com-Unterkünften bieten wir bei DERTOUR künftig das beste Produktportfolio an, das wir je hatten."HintergrundDERTOUR ist der führende Reiseveranstalter in Deutschland und Österreich für den individuellen Urlaub in Europa und weltweit. Verschiedene Anreisemöglichkeiten können flexibel mit Hotels, Ausflügen und Eintrittskarten für Events kombiniert werden. Mit seinem großen Angebot an Rundreisen ist DERTOUR führend im deutschen Reisemarkt. In der Produktlinie DERTOUR Sports bündelt der Veranstalter Reisen für Sportfans und aktive Sportler. Luxuriöse Urlaubserlebnisse bietet das Programm von DERTOUR Deluxe. DERTOUR ist Teil der DER Touristik Group. Weitere Informationen unter www.dertour.de.Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 8.000 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.300 Reisebüros (u.a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DER Touristik Group für ihre Gäste aktiv: Mit 74 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 29 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DER Touristik Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt:+49 69 9588-8000presse@dertouristik.comOriginal-Content von: DER Touristik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111415/5453854