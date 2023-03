Apple wird am Standort München eine weitere Milliarde Euro in sein Europäisches Zentrum für Chip-Design investieren. Das kündigte der Technologiekonzern am Donnerstag an und stockt damit seine Investitionszusage aus dem Jahr 2021 auf nun zwei Milliarden Euro auf. München ist schon heute Apples größter Entwicklungsstandort in Europa.Die Apple-Entwickler in dem Münchner Chip-Zentrum beschäftigen sich mit drei Themenschwerpunkten: 5G-Funktechnik, Stromsparlösungen für Chips und sogenannten Analog- ...

