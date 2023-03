Der Dax schwächelte im gestrigen Mittwochshandel (01.03.). Nach einem robusten Start in den gestrigen Handelstag verstärkten sich die negativen Einflüsse, sodass dem Index die Luft ausging. Unter konjunkturellen Aspekten standen gestern wichtige Daten an. Die Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise trübte unter anderem die Stimmung am Aktienmarkt, lagen die Preisdaten doch oberhalb der Erwartungen. Unter den Erwartungen lagen hingegen die frischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...