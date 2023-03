Beiersdorf beendete das Jahr auf einem hohen Niveau: Die Zahlen für das Gesamtjahr 2022 erreichten die Zielvorgaben des Unternehmens bei allen Parametern. Das organische Wachstum für das Gesamtjahr wurde von allen Marken (Consumer und tesa) und Regionen getragen. Bei Consumer zeigten Sonne, Deo, Dusche und Lippen weiterhin eine starke Performance, wie bereits in den ersten neun Monaten 2022 zu beobachten war. La Prairie hatte jedoch ein schwieriges 4. Quartal, hauptsächlich aufgrund von Schließungen in China, aber das Management erwartet, dass die Wiedereröffnung Chinas einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtgeschäft im Jahr 2023 haben wird. Darüber hinaus meldete tesa, das oft als Frühwarnsystem der Gruppe bezeichnet wird, nach einem bereits starken dritten Quartal ein starkes organisches Wachstum im vierten Quartal, was darauf schließen lässt, dass ein rezessiver Abschwung weniger wahrscheinlich ist. Das Management hat einen positiven Ausblick für 2023 gegeben. AlsterResearch's Investment Case für Beiersdorf wird durch die starke Position des Unternehmens im schnell wachsenden Hautpflegemarkt und das robuste Wachstum auch unter unsicheren makroökonomischen Marktbedingungen gestützt. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 126,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Beiersdorf%20AG





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken