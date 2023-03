Mainz (ots) -Wie lebt es sich in der Seehafenstadt im Nordwesten von Niedersachsen, die am Nordufer der Dollart-Bucht und der Ems-Mündung liegt? Welche Themen beschäftigen die Emder Bürgerinnen und Bürger - abseits von ostfriesischem Platt und Ostfriesentee, von Matjes und Krabben, von frischer Brise und Otto-Witzen? Für vier Wochen erkundet ein ZDF-Team Ostfrieslands größte Stadt und taucht ein in die 1200-jährige Geschichte des frühen Handelsortes sowie in die Gegenwart des von Werften und von Volkswagen mitgeprägten Wirtschaftsstandortes, an dem die erneuerbaren Energien immer relevanter werden.Vom 6. bis 31. März 2023 produzieren ZDF-Reporter Simon Hrubesch und ZDF-Kameramann Thomas Henke in Emden informative Beiträge für aktuelle ZDF-Sendungen wie "drehscheibe", "Volle Kanne - Service täglich", "Länderspiegel", "ZDF-Morgenmagazin", "ZDF-Mittagsmagazin" oder für das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute. Themenvorschläge für die Berichterstattung aus Emden können per E-Mail an zdfin@zdf.de gesendet werden.ZDF-Reporter Simon Hrubesch, Jahrgang 1990, ist seit Januar 2019 für das ZDF tätig. Zunächst arbeitete er im Landesstudio Hamburg, dann im Rahmen eines Redaktionsvolontariats in verschiedenen aktuellen Redaktionen im ZDF-Sendezentrum Mainz und seit vier Monaten ist er Reporter im ZDF-Landesstudio Niedersachsen.Kameramann und Cutter Thomas Henke aus dem ZDF-Landesstudio Schleswig-Holstein war für Reportagen und Dokumentationen bereits weltweit im Dreheinsatz. Für das ZDF-Bürgerprojekt hat er schon bei "ZDF in Wilhelmshaven", "ZDF in Husum" und "ZDF in Bremerhaven" mitgewirkt.Das ZDF-Bürgerprojekt seit Mai 2018Für das ZDF-Bürgerprojekt war erstmals im Mai 2018 ein ZDF-Reporterteam vier Wochen ununterbrochen in einer Stadt präsent und nahm dort am Alltagsleben teil. "ZDF in Emden" ist die 23. Auflage dieses Projekts. 2022 waren ZDF-Teams für vier Wochen im Ahrtal, in Deggendorf, in Friedrichshafen und in Bremerhaven. 2021 war "ZDF in" präsent in Hildesheim, Frankfurt/Oder, Naumburg und Rureifel. 2020 berichtete "ZDF in" aus Homburg, Hamburg-Finkenwerder, Rüdesheim, Kulmbach, Husum und Greifswald. 2019 kam "ZDF in" aus Kaiserslautern, Altenburg, Wilhelmshaven, Weißwasser und Stendal. 2018 war "ZDF in" vor Ort in Bottrop, Mannheim und Cottbus.KontaktBei Fragen zum ZDF-Bürgerprojekt "ZDF in" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "ZDF in Emden" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfin) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie das Bürgerprojekt "ZDF in" (https://www.zdf.de/nachrichten/thema/buergerprojekt-zdf-in-100.html) auf ZDFheute.de.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5453960