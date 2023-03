Berlin (ots) -Wer sich heute weiterbilden möchte, nimmt meist ein Online-Angebot in Anspruch. Schließlich ist dieses in der Regel flexibel an den eigenen Alltag anpassbar. Während gängige Anbieter dennoch einige Herausforderungen bereithalten, wurde mit OneCareer nun eine innovative Lernplattform ins Leben gerufen, die das digitale Lernen auf ein neues Level hebt. Welche Vorteile OneCareer im Vergleich zu anderen Plattformen bereithält, erfahren Sie im Folgenden.Weiterbildung ist die Grundlage des beruflichen Vorankommens. Doch zahlreiche Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern keine oder nur unzureichende Möglichkeiten, um ihre Qualifikation zu erweitern. Daher ist das Interesse an Fachliteratur und digitalen Lerninhalten bei Arbeitnehmern groß. Doch nicht immer führen diese Wege zu den gewünschten Ergebnissen - allzu oft erweisen sich die Angebote als oberflächlich und damit ungeeignet zum Vorantreiben der Karriere. Dieses Dilemma ist allseits bekannt und führt nicht selten zu Frustration aufseiten der Interessierten. Um dieser Situation Abhilfe zu schaffen, wurde die innovative Lernplattform OneCareer ins Leben gerufen.Inhaltlich liegen die Schwerpunkte der modernen Plattform OneCareer auf staatlich geförderten Weiterbildungen und Umschulungen in topaktuellen beruflichen Bereichen mit hervorragenden Karrierechancen, wobei zunächst das Thema Online-Marketing im Fokus steht. Dabei legen die Anbieter großen Wert darauf, die Absolventen dauerhaft auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten, anstatt sie lediglich während ihrer Teilnahme an einem zertifizierten Kurs zu beraten. Auch in weiteren Bereichen punktet die Plattform im Vergleich zu klassischen Fortbildungsangeboten, welche das im Detail sind, erfahren Sie im folgenden Artikel.1. Interaktion mit DozentenIm Online-Weiterbildungssektor werden digitale Räume, in denen sich Teilnehmer mit Dozenten austauschen können, als Tutorien bezeichnet. Ebenso wie in Universitäten können die Nutzer hier Fragen zu den Lerninhalten stellen, falls dazu inhaltliche Unklarheiten oder Verständnisprobleme bestehen. In der Regel ist die verfügbare Zeit für solche Dialoge sehr begrenzt, was für Frustration bei den Absolventen sorgen kann.Im Unterschied dazu können sich die Teilnehmer der OneCareer-Kurse jederzeit an ihre Dozenten wenden. Die Nutzer haben die Möglichkeit, den Lehrstoff zu markieren und gemeinsam mit einem Kommentar oder einer Frage an den Ausbilder zu senden. Je nach Umfang und Komplexität ihres Anliegens erhalten sie die Antwort als Textnachricht oder es folgt ein detailliertes Eins-zu-eins-Gespräch in einem separaten virtuellen Raum.2. Zugriff auf Materialien und Bearbeitung von LerninhaltenBei klassischen Weiterbildungsanbietern basiert der Lehrstoff meist auf Büchern - oftmals müssen zusätzlich PDF-Dokumente heruntergeladen werden. Die Lektüre arbeiten die Teilnehmer anschließend zu Hause durch. Der Platz für eigene Anmerkungen ist dabei jedoch begrenzt.OneCareer geht auch hier einen Schritt weiter: So sind sämtliche Inhalte online verfügbar und jederzeit abrufbar. Die Nutzer erhalten ihren eigenen Speicherplatz, um Notizen und Kommentare festzuhalten und den Lehrstoff individuell zu organisieren. Diese Möglichkeit der persönlichen Interaktion macht das Lernen abwechslungsreich und stärkt die Aufmerksamkeit. Zudem prägen sich Inhalte deutlich besser ein als beim passiven Konsumieren von Lehrstoff aus einem Buch.3. Videos und GamificationDie Tatsache, dass Spaß und Unterhaltung die Lernbereitschaft erhöhen, machen sich auch Lehrvideos zunutze. In der Online-Weiterbildung zählen sie mittlerweile zum Standard, doch hinsichtlich der Aktualität und Aufbereitung der hilfreichen Clips gibt es erhebliche Unterschiede.OneCareer setzt auch hier auf Hochwertigkeit und integriert aktuelle pädagogische Standards in sein Lehrmaterial. Das Ergebnis sind Videos auf dem Niveau von Top-Anbietern wie Master Class.Doch nicht nur flotte Clips tragen nachweislich zur Motivation beim Lernen bei - mindestens ebenso wirkungsvoll ist der Einsatz von Gamification. Diese unterhaltsamen Elemente werden bei OneCareer gekonnt genutzt, um den Spaß an der Weiterbildung oder Umschulung den gesamten Zeitraum über zu erhalten.4. Demoversion der LernplattformAuch bei kostenlosen Angeboten wie staatlich geförderten Weiterbildungen ist es wünschenswert, dass die potenziellen Absolventen vorab einen Einblick in die Lernplattform erhalten. Derzeit bieten Bildungseinrichtungen in der Regel keine Demoversionen an, sodass die Teilnehmer vor Vertragsabschluss nicht wissen, was sie erwartet. Anders bei OneCareer: So können sich Interessenten mit einem Demozugang bereits im Vorfeld einen Eindruck von der Plattform und den Kursinhalten verschaffen und somit ihre Entscheidung für den innovativen Bildungsträger bewusst treffen.Sie interessieren sich für eine staatlich geförderte Weiterbildung, die Sie bequem online absolvieren können und die Ihnen neue berufliche Perspektiven eröffnet? Sie interessieren sich für eine staatlich geförderte Weiterbildung, die Sie bequem online absolvieren können und die Ihnen neue berufliche Perspektiven eröffnet? Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und melden Sie sich beim Expertenteam von OneCareer (https://www.onecareer.de) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch!