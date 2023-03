© Foto: MAREN WINTER - picture alliance / Zoonar



Die Inflation im Euroraum sinkt langsamer als erwartet. Die Inflationsrate lag im Februar bei 8,5 Prozent. Im Januar hatte sie noch bei 8,6 Prozent gelegen. Kommt jetzt der große EZB-Zinsknüppel?

Die hohe Inflation in der Eurozone hat sich im Februar den vierten Monat in Folge abgeschwächt. Der Rückgang der Teuerung fiel aber weniger stark aus als von Volkswirten erwartet. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Januar hatte die Rate noch bei 8,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem deutlicheren Rückgang auf 8,3 Prozent gerechnet.

Im Monatsvergleich stiegen die Preise im Februar um 0,8 Prozent. Hier war lediglich ein Anstieg um 0,5 Prozent prognostiziert worden.

Die Kernjahresinflationsrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, stieg überraschend auf 5,6 Prozent an. Das ist ein Rekordniveau. Volkswirte hatten hier einen unveränderten Wert von 5,3 Prozent erwartet. Getrieben wird die Gesamtinflation vor allem durch gestiegene Preise für Lebens- und Genussmittel. Der Anstieg der Energiepreise schwächte sich hingegen erneut ab.

Das Preisziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von mittelfristig zwei Prozent wird weiterhin klar überschritten. Die Notenbank hat zuletzt mit Zinsschritten von 0,50 Prozentpunkten gegen die hohe Inflation angekämpft. Auch auf der Zinssitzung Mitte März wird an den Finanzmärkten fest mit einer Anhebung der Leitzinsen um 0,50 Punkte gerechnet.



Der deutsche Leitindex DAX steht am Donnerstagvormittag bei 15.217 Punkten leicht im Minus. Der EURO STOXX 50 notiert ebenfalls leicht im Minus bei 4.194 Punkten.

Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins seit letztem Sommer um 300 Basispunkte angehoben. Der nächste Zinsentscheid der EZB ist für den 16. März 2023 angekündigt. Eine weitere Zinserhöhung um 50 Basispunkte wurde bereits in Aussicht gestellt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralradaktion/Mit dpa-AFX