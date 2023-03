Branchenführender Medienserver unterstützt einzigartige Anforderungen an die Anrufabwicklung in der unternehmenskritischen Produktsuite von Kontron Transportation

Die Radisys Corporation, ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen, gab bekannt, dass sich Kontron Transportation, ein weltweit führender Anbieter von dedizierten End-to-End-Kommunikationslösungen für unternehmenskritische Netzwerke, für den Engage Media Server von Radisys entschieden hat, um die unternehmenseigene MCX-Produktsuite zu ergänzen. Die Radisys-Lösung bietet ein umfassendes und nahtloses Medienmanagement, das die Abläufe bei Kontron Transportation optimiert und die Effizienz steigert, während gleichzeitig eine sichere und zuverlässige Audioübertragung zwischen Disponenten und Zugbetreibern gewährleistet wird.

Der Engage Media Server von Radisys wird die besonderen Anforderungen von Kontron Transportation an die Anrufabwicklung unterstützen und eine Software liefern, die mit der Netzwerkfunktions-Virtualisierungsinfrastruktur (NFVi) von Kontron Transportation kompatibel ist. Radisys bietet darüber hinaus Kundensupport auf Telco-Niveau, damit Kontron Transportation die hohen Anforderungen seiner Kunden an die Serviceverfügbarkeit erfüllen kann.

"Kontron Transportation ist bestrebt, ein hochsicheres mobiles Kommunikationssystem der nächsten Generation für den Schienenverkehr zu entwickeln, das Infrastrukturbetreibern hilft, bestehende und neue Anwendungen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation des Bahnsystems zu unterstützen. Die branchenführenden Medienserver von Radisys und die umfassenden professionellen Dienstleistungen von Radisys werden Kontrons Entwicklung von unternehmenskritischen Kommunikationslösungen für die Transportindustrie ergänzen, die fortschrittliche Medienverarbeitungsfunktionen benötigen, um Kommunikationsanwendungen in Echtzeit zu gewährleisten." Michael Mikulandra, Head of Products, Kontron Transportation

"Wir freuen uns, dass Kontron Transportation sich für Radisys entschieden hat, um mit unseren innovativen, skalierbaren und interoperablen fortschrittlichen Medienverarbeitungsfunktionen kritische Kommunikationsdienste der nächsten Generation zu ermöglichen. Dies zeigt die Flexibilität der Radisys-Technologie, um ein breites Spektrum an öffentlichen und privaten Netzwerkapplikationen in großem Umfang und mit der Zuverlässigkeit zu bedienen, die in unternehmenskritischen Anwendungen gefordert wird." Al Balasco, Senior Vice President Head of Media, Core and Applications, Radisys

Um mehr über den Engage Media Server von Radisys und die gesamte Engage Digital Platform auf dem MWC Barcelona 2023 zu erfahren, besuchen Sie Stand 5B81 oder wenden Sie sich an open@radisys.com um ein Treffen mit den Medienserver-Experten von Radisys zu vereinbaren.

Über Radisys

Radisys ist ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen und -dienstleistungen. Seine disaggregierten Plattformen und Integrationsdienste nutzen offene Referenzarchitekturen und Standards in Kombination mit offener Software und Hardware und ermöglichen es Dienstanbietern, die offene digitale Transformation voranzutreiben. Radisys bietet ein End-to-End-Lösungsportfolio, das von digitalen Endpunkten über disaggregierte und offene Zugangs- und Kernlösungen bis hin zu immersiven digitalen Anwendungen und Engagement-Plattformen reicht. Die erstklassige und erfahrene Netzwerkservices-Organisation des Unternehmens bietet Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg an, um Service-Provider beim Aufbau und Betrieb hoch skalierbarer und leistungsstarker Netzwerke zu optimalen Gesamtbetriebskosten zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.Radisys.com.

Über Kontron Transportation

Kontron Transportation ist ein weltweit führender Anbieter von dedizierten End-to-End-Kommunikationslösungen für unternehmenskritische Netzwerke, der seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kommunikationsherausforderungen bietet. Der Fokus des Unternehmens liegt darauf, Sprach-, Daten- und Videoinformationen zuverlässig und sicher zu produzieren, zu transportieren und zu verarbeiten auf effiziente und nachhaltige Weise. Das Kernproduktportfolio umfasst GSM-Railways, FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), MCx (Mission-Critical über öffentliche Netze), 4G/5G-Lösungen für öffentliche Netze und IIoT-Lösungen mit Fokus auf Datenverarbeitung. Hauptkunden sind Eisenbahnen und öffentliche Verkehrsbetriebe in ganz Europa. Kontron Transportation treibt die Entwicklung der nächsten Generation von Breitbandlösungen für unternehmenskritische Netzwerke voran, zum Beispiel als assoziiertes Mitglied der europäischen Forschungsinitiative Shift2Rail. Das Unternehmen hat mehr als 450 Mitarbeiter, 10 Standorte in ganz Europa und seinen Hauptsitz in Wien. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.kontron.com/ktrdn.

Radisys ist ein eingetragenes Warenzeichen von Radisys. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Nereus für Radisys

Matt Baxter, +1-503-619-0505

radisys@nereus-worldwide.com