Am Donnerstag dominieren am deutschen Aktienmarkt die roten Vorzeichen. Im SDAX allerdings halten sich jedoch Gewinner und Verlierer die Waage, wobei in der Top 10 erneut die Aktie von Schaeffler zu finden ist. Sie steht kurz davor, die 7-Euro-Marke zu überwinden und so ein neues Kaufsignal zu generieren. Mutige Anleger setzen mit einem Faktorzertifikat auf dieses Szenario.

Den vollständigen Artikel lesen ...