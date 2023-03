Teilnehmer erfahren, wie Decision Intelligence Daten in neue Geschäftsfelder und Einnahmen verwandelt

Pyramid Analytics (Pyramid) gab heute bekannt, dass es mit der Einstellung von Laura Kotlinksi als Account Executive für die Benelux-Länder die Bedürfnisse von datenzentrierten Unternehmen in der Region besser erfüllen möchte. Außerdem ist Pyramid als Aussteller und Referent auf der Konferenz BDA Europe 2023 vertreten, die am 8, März in Utrecht, den Niederlanden, stattfindet. Als führende Big-Data-Analytik-Veranstaltung zielt die Konferenz darauf ab, Unternehmen zu informieren und mit Technologien in Kontakt zu bringen, die ihnen helfen, ihre datenzentrischen und analytischen Herausforderungen zu lösen.

Wichtige Punkte zur BDA Europe:

Colin Shubrook, Lösungsentwickler, präsentiert "Decision Intelligence: What's Next in Analytics" um 12.15 Uhr CET am 8. März.

Teilnehmer erfahren, wie die Pyramid Analytics Decision Intelligence Platform Analyseprozesse rationalisiert und optimiert, die Fähigkeit, Einblicke in das Unternehmen zu liefern, steigert (von der Vorstandsetage bis hin zu den Mitarbeitern mit Kundenkontakt), isolierte Abläufe eliminiert und die Gesamtbetriebskosten erheblich reduziert.

Besuchen Sie uns an Stand 7 und lernen Sie das Pyramid-Team kennen, sehen Sie sich Demos der Pyramid Platform an und erfahren Sie, wie Decision Intelligence Ihre Beziehung zu Daten verändern kann.

Pyramid ist Goldsponsor der Big Data Analytics-Veranstaltung und schließt sich anderen Ausstellern an, darunter Intodq2, Actian, Vertica, Carto, Vast und Fivetran.

Die BDA Europe 2023 ist die führende Big Data Analytics-Konferenz in Europa. Sie bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, Kontakte mit weltweit für ihr Know-how bei der Entwicklung und Umsetzung von Daten- und Analysestrategien zur Förderung von Innovationen in Unternehmen anerkannten Experten und Organisationen zu knüpfen, mit ihnen zu diskutieren und Innovationen auf den Weg zu bringen.

Im Rahmen seines ständigen Einsatzes für Kunden und Partner von Pyramid und die breitere Anwendergemeinschaft in der Benelux-Region hat Pyramid Laura Kotlinski als Account Executive eingestellt. Laura Kotlinski, die zuvor in Südafrika tätig war, wird mit den Heads, Analytics in der gesamten Region zusammenarbeiten, um die Leistungsfähigkeit der Pyramid Decision Intelligence Platform zu zeigen, die datengestützte Einblicke für jeden liefert, damit schnellere und intelligentere Entscheidungen getroffen werden können.

Von ihrem Standort in der Region aus wird sie herausstellen, wie Unternehmen das Beste aus Datenvorbereitung, Geschäftsanalyse und Data Science mit KI-Anleitung alles in einer Plattform erhalten können. Und wie sie Kosten und Komplexität reduzieren und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigen können, wenn es darum geht, einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik zu implementieren

"Es ist großartig, wie Pyramid seine Präsenz in den Benelux-Ländern weiter ausbaut", kommentierte Jasper Drenth, Manager of Data Delivery and Analytics bei Philadelphia Healthcare, einer gemeinnützigen Organisation in den Niederlanden, die die Pyramid Decision Intelligence Platform nutzt. "Wir freuen uns darauf, im Dialog mit anderen lokalen Organisationen zu erarbeiten, wie wir alle von datengesteuerten Entscheidungsprozessen sowie von prädiktiven Analysen und maschinellem Lernen profitieren können."

Über Pyramid Analytics

Pyramid Analytics bietet Business Analytics der nächsten Generation. Die preisgekrönte Pyramid Decision Intelligence Platform ermöglicht Anwendern erweiterte, automatisierte und kollaborative Einblicke, die die Nutzung von Daten bei der Entscheidungsfindung vereinfachen und anleiten. Die Pyramid Analytics Platform ermöglicht direkten Zugriff auf alle Daten, geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analytics-Anforderungen in einer No-Code-Umgebung. Sie vereint Data Preparation, Business Analytics und Data Science in einer reibungslosen Plattform, die jedem die Möglichkeit gibt, intelligente Entscheidungen zu treffen. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Demo vereinbaren.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in weltweiten Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York City und Tel Aviv. Unser Team lebt auf der ganzen Welt, weil Geografie kein Hindernis für Talent und Möglichkeiten sein sollte. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen unter Pyramid Analytics.

