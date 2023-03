Köln (ots) -- RTL Deutschland gründet Venture Fond für Cash und Media Investments.- Im Fokus stehen europäische Consumer-Tech-Unternehmen ab Series A mit relevantem Wachstumspotential in der DACH-Region.- Reichweitenstarkes Media-Angebot bietet frühzeitigen Zugang über TV, Addressable TV (ATV), Digital und Print im Marketing-Mix.RTL Deutschland gründet mit RTL Ventures eine neue Einheit für Investitionen in Consumer-Tech-Unternehmen. Ziel ist es, ein Portfolio aus innovativen Unternehmen in Europa aufzubauen, für die der DACH-Markt ein relevantes Wachstumspotential bietet und die langfristig die Marktführerschaft in ihrer Kategorie anstreben. Dafür stehen dem Investmentteam erhebliche Mittel aus Cash und Media zu Verfügung.Die RTL Ventures bietet ihren Portfoliounternehmen Zugang zu starken Medienmarken wie RTL, VOX, ntv, Stern oder Gala in den unterschiedlichen Medien TV, ATV, Digital und Print. Der Schlüssel sind die großen Reichweiten in unterschiedlichen Zielgruppen, die in der Wachstumsphase der Portfoliounternehmen im Marketing-Mix bei Markenaufbau und Skalierung unterstützen.Die Investments werden von einem eigenen Team um Beate Koch verantwortet. Die Verantwortung für die Medialeistung und Mediaberatung für die Investments liegt bei Ute Henzgen und ihrem Unit 3 Team. Urs Cete, Managing Partner des Bertelsmann Investment Fonds BDMI, wird dabei dem Investmentausschuss RTL Ventures mit seiner langjährigen Erfahrung angehören und mit dem Investmentteam zusammenarbeiten.Beate Koch, Senior Vice President Growth & Investments RTL Deutschland: "Mit RTL Ventures können wir zu einem idealen Zeitpunkt im Markt ein neues Portfolio aufbauen. Wir investieren renditeorientiert, unabhängig sowie partnerschaftlich und sind für unsere Gründer immer erreichbar. Ich freue mich sehr, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Urs Cete und seinem Team von BDMI profitieren werden. Wir haben schnell viel vor."Ute Henzgen, General Director Sales Ad Alliance Unit 3: "Wir arbeiten seit zehn Jahren eng und erfolgreich mit nationalen und internationalen Start-ups und eCommerce-Unternehmen zusammen, überzeugen durch unser reichweitenstarkes Portfolio und ebenso mit unserem immensen Erfahrungsschatz. Wir wissen um die richtige Media-Strategie, geben Hilfestellung und beraten. Unsere Partner kommen, um langfristig zu bleiben, weil sie bei uns bekommen, was eine erfolgsorientiere Partnerschaft ausmacht: Aufmerksamkeit, Branding und Performance. Wir freuen uns darauf, diese Erfahrungen an neue Gründer weiterzugeben."Pressekontakt:Thomas BodemerUnternehmenskommunikationRTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 4314thomas.bodemer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5454033