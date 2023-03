Bad Wimpfen (ots) -Bereits im August 2022 landete der Spot "Teuer bezahlt - Das Schicksal von Martin U." auf Platz 1 des Leaderboards. Die Jury bestehend aus den fünf Content Creatorn Rick Azas, Peter Smits, Robin Blase, Kilian und Dani Verdari verleihen Lidl nun den Creator Choice Award für den Werbespot, der mit True Crime ein beliebtes Unterhaltungsgenre parodiert. Zusätzlich unterstreicht der Spot die Kernkompetenz des Frische-Discounters: Gute Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis. Damit konnte sich Lidl in Deutschland gegen Werbespots von anderen namhaften Unternehmen durchsetzen.Insgesamt zwölf Werbeanzeigen wurden von einer Jury bestehend aus fünf deutschen Content Creatorn in Bezug auf Kreativität und Unterhaltungsfaktor bewertet. Konkret handelt es sich bei diesen Werbespots um die monatlichen Gewinner der Kategorie Lang-Format des YouTube Ads Leaderboards, die im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 veröffentlich wurden.Hier kann man sich den Werbespot anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=qhyapR4VW6I.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5454032