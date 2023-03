2022 waren knapp 630.000 Solarstromspeicher in Deutschlands Haushalten installiert. Das sind 52 Prozent mehr als 2021, meldet der Bundesverband Solarwirtschaft. Grundlage der Berechnungen sind Zahlen der Bundesnetzagentur. Der Verband schätzt die Kapazität der in Deutschland installierten Speicher auf 6,7 Gigawattstunden. Die Anzahl der Photovoltaik-Heimspeicher ist ist in den vergangene vier Jahren exponentiell gewachsen und um das Fünffache gestiegen, von 124.000 im Jahr 2018 auf 627.000 im vergangenen Jahr. Angesichts hoher Stromkosten geht der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...