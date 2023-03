AWS-Region ermöglicht Kunden die Ausführung von Workloads und die sichere Speicherung von Daten in Malaysia, während Endbenutzer mit noch niedrigeren Latenzzeiten bedient werden

Die neue Region spiegelt das Engagement von AWS wider, die hohe Nachfrage nach Cloud-Services in Malaysia und ganz Südostasien zu decken

AWS plant bis 2037 Investitionen in Höhe von 6 Mrd. US-Dollar (ca. 25,5 Mrd. MYR) in Malaysia

Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), hat heute Pläne für den Start einer AWS-Infrastrukturregion in Malaysia angekündigt. Die neue AWS-Region wird Entwicklern, Startups, Existenzgründern und Unternehmen sowie Regierungs-, Bildungs- und gemeinnützigen Organisationen eine größere Auswahl für die Ausführung ihrer Anwendungen und die Betreuung von Endbenutzern aus Rechenzentren in Malaysia bieten. Als Teil seines Engagements in der Region plant AWS, bis 2037 in Malaysia Investitionen in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar (ca. 25,5 Milliarden MYR) zu tätigen. Weitere Informationen über AWS Global Infrastructure finden Sie unter aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

"AWS hat sich zu der bisher größten internationalen Technologieinvestition in Malaysia entschlossen, die unsere Vision von Malaysia Madani, einer hochqualifizierten, innovativen, wohlhabenden und nachhaltigen Wirtschaft, voranbringen wird", sagte Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premierminister von Malaysia. "Der Zugang zu AWS-Infrastrukturen von Weltklasse, fortschrittlichen Technologien und Cloud-Fähigkeitsprogrammen in Malaysia wird lokalen Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit eröffnen, global zu expandieren, hochqualifizierte Arbeitskräfte heranzubilden, neue Arbeitsplätze zu schaffen und langfristiges Wirtschaftswachstum zu erzielen. Die heutige Ankündigung ist ein klares Bekenntnis zur Unterstützung der Führungsrolle Malaysias in der globalen digitalen Wirtschaft. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit AWS zu vertiefen, um die Ambitionen unseres Landes in Bezug auf Cloud First voranzutreiben."

"Die neue AWS-Region spiegelt unser tiefgreifendes und langfristiges Engagement für Kunden und Organisationen in Malaysia wider sowie unser Engagement, die beträchtliche und schnell wachsende Nachfrage nach Cloud-Services in ganz Südostasien zu bedienen. Wir sind stolz darauf, die digitale Transformation Malaysias mit dem höchsten Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit zu unterstützen, das die AWS-Cloud-Infrastruktur zu bieten hat", sagte Prasad Kalyanaraman, Vice President of Infrastructure Services bei AWS. "Wir freuen uns darauf, malaysischen Institutionen, Start-ups und Unternehmen dabei zu helfen, Cloud-gestützte Anwendungen bereitzustellen, um die wirtschaftliche Entwicklung im ganzen Land voranzutreiben und die Schaffung von Arbeitsplätzen, Qualifizierungs- und Bildungsmöglichkeiten in den Gebieten rund um unsere Rechenzentren zu fördern."

Die neue AWS-Region wird beim Start aus drei Availability Zones bestehen und die bestehenden 99 Availability Zones in 31 geografischen Regionen weltweit ergänzen. Mit der heutigen Ankündigung plant AWS die Einführung von 15 weiteren Availability Zones und fünf weiteren AWS-Regionen in Kanada, Israel, Malaysia, Neuseeland und Thailand. AWS-Regionen bestehen aus Availability Zones, die die Infrastruktur an getrennten und unterschiedlichen geografischen Standorten platzieren. Diese sind weit genug voneinander entfernt, um das Risiko, dass ein einzelnes Ereignis die Geschäftskontinuität der Kunden beeinträchtigt, deutlich zu verringern, und dennoch nahe genug, um niedrige Latenzzeiten für Hochverfügbarkeitsanwendungen zu bieten, die mehrere Availability Zones nutzen. Jede Availability Zone verfügt über eine unabhängige Stromversorgung, Kühlung und physische Sicherheit und ist über redundante Netzwerke mit extrem niedriger Latenz verbunden. AWS-Kunden, die Wert auf hohe Verfügbarkeit legen, können ihre Anwendungen so konzipieren, dass sie in mehreren Availability Zones und über mehrere Regionen hinweg ausgeführt werden, um eine noch größere Fehlertoleranz zu erreichen.

Die neue AWS-Region ermöglicht es Kunden mit Datenresidenzpräferenzen, Daten sicher in Malaysia zu speichern, noch niedrigere Latenzzeiten zu erreichen und die Nachfrage nach Cloud-Services in ganz Südostasien zu bedienen. Kunden von Startups über Unternehmen bis hin zu Regierungsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen werden in der Lage sein, fortschrittliche Technologien der weltweit führenden Cloud zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben. AWS bietet das breiteste und tiefste Portfolio an Diensten, darunter Analysen, Datenverarbeitung, Datenbanken, Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), maschinelles Lernen, mobile Dienste, Speicher und andere Cloud-Technologien.

Kunden begrüßen die AWS-Region in Malaysia

Organisationen in Malaysia gehören zu den Millionen von aktiven Kunden, die AWS in mehr als 190 Ländern auf der ganzen Welt nutzen. Unternehmen in Malaysia entscheiden sich für AWS, um innovativ zu sein, die Kosteneffizienz zu steigern und die Markteinführung zu beschleunigen. Zu den Kunden, die AWS nutzen, gehören Astro Malaysia Berhad, Axiata Group, Bank Islam Malaysia, CelcomDigi, Johor Corporation, PayNet und Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS). Malaysische Kunden aus dem öffentlichen Sektor nutzen AWS, um Kosteneinsparungen zu erzielen und den Bürgern vor Ort einen besseren Service zu bieten. Zu diesen Kunden gehören Asia Pacific University of Technology Innovation, BeEducation, Cybersecurity Malaysia, Department of Statistics Malaysia, Ministry of Higher Education Malaysia, Pos Malaysia und Tenaga Nasional Berhad (TNB). Malaysische Startups und kleine Unternehmen, darunter Baba Products, Carsome, Omesti Berhad und StoreHub, bauen ihre Geschäfte auf AWS auf, um national und weltweit schnell zu wachsen.

PayNet, das nationale Zahlungsnetzwerk und die gemeinsam genutzte zentrale Infrastruktur für das Finanzmarktsegment Malaysias, verwendet AWS für die Ausführung wichtiger Bank-Workloads, einschließlich des unternehmenseigenen bargeldlosen Zahlungssystems MyDebit. "Als landesweiter Betreiber einer Echtzeit-Infrastruktur für den Massenzahlungsverkehr nutzen wir AWS, um die von unseren Kunden geforderte Zuverlässigkeit, Sicherheit, Skalierbarkeit und Compliance zu gewährleisten", so Farhan Ahmad, Group CEO bei PayNet. "Die Einführung einer AWS-Region in Malaysia bietet uns einen Zugang zu Cloud-Services mit niedrigeren Latenzzeiten, um unseren Kunden ein nahtloses Zahlungsverfahren zu bieten. Wir sind gespannt, wie diese Entwicklung den Weg für andere Unternehmen in der Region ebnen kann, damit sie schnell Innovationen einführen und neue Geschäftschancen nutzen können."

PETRONAS, ein globaler Energie- und Lösungsanbieter mit Präsenz in über 50 Ländern, ist seit 2014 AWS-Kunde. "Unsere Arbeit mit AWS hat unsere digitalen Lösungen unterstützt und uns ermöglicht, die Cloud als Beschleunigungsmittel zu nutzen. Wir haben auch Amazons ‚Working Backwards'-Methode genutzt, um Best Practices für Innovationen im gesamten Konzern zu entwickeln und zu skalieren und so neue Wachstumschancen zu verfolgen", sagte Datuk Tengku Muhammad Taufik, President und Group CEO von PETRONAS. "Mit dem Start der AWS-Region in Malaysia freuen wir uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit AWS weiter zu stärken, um skalierbare Lösungen zu entwickeln, unseren Stakeholdern einen größeren Wert zu bieten und einen Beitrag zur Verwirklichung der Vision Malaysias zu leisten, ein regionaler Marktführer in der digitalen Wirtschaft zu werden."

Pos Malaysia, Malaysias nationaler Post- und Paketdienstleister, verfügt über das größte Zustell- und Einzelhandelsnetzwerk des Landes, das mehr als 10 Millionen Adressen beliefert und mehr als 3.500 Verkaufsstellen betreibt. Als Teil der digitalen Transformation des Unternehmens plant Pos Malaysia, den Großteil seiner IT-Infrastruktur bis 2023 auf AWS zu migrieren. "Während wir unsere digitale Transformation fortsetzen, um ein besseres Kundenerlebnis zu bieten, hat unsere Zusammenarbeit mit AWS dazu beigetragen, unsere Prozesse zu rationalisieren, die IT-Kosten um 50 zu senken und die organisatorische Flexibilität zu erhöhen", sagte Sumesh Rahavendra, Chief Strategy and Digital Officer bei Pos Malaysia. "Wir freuen uns über den Start einer AWS-Region in Malaysia und darauf, tiefgreifende Analysen und maschinelle Lerninitiativen in unsere Abläufe zu integrieren. Dies versetzt uns in die Lage, unsere Produkte und Dienstleistungen weiterzuentwickeln und so Kunden auf der letzten Meile ein Lächeln zu schenken."

TNB ist der größte Stromversorger in Malaysia und betreut landesweit mehr als 9,5 Millionen Gewerbe-, Industrie- und Privatkunden. TNB arbeitet seit 2020 mit AWS zusammen, um seine digitale Transformation zu beschleunigen, die Kundenerfahrung zu verbessern und intelligente Energielösungen zu entwickeln. "TNB hat die digitale Transformation und mehr als nur ein Versorgungsunternehmen zu sein, zu seiner Aufgabe gemacht", sagte Azlan bin Ahmad, Chief Information Officer bei TNB. "Die Nutzung von erstklassigen AWS-Diensten wie Rechenleistung, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz wird uns dabei helfen, die Einführung innovativer digitaler Dienste zu beschleunigen, die es den Kunden ermöglichen, ihren Energieverbrauch einfacher zu verfolgen und zu verwalten. Wir begrüßen die Einführung einer AWS-Region in Malaysia, die dazu beitragen wird, die Effizienz und Agilität von Branchen zu steigern und Unternehmen dabei zu helfen, eine breitere Auswahl an Diensten bereitzustellen, um das Leben der Einwohner vor Ort zu verbessern."

Malaysische AWS-Partner befürworten die neue AWS-Region ebenfalls

Das AWS-Partnernetzwerk (AWS Partner Network, APN) umfasst Zehntausende von unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) und Systemintegratoren (SIs) auf der ganzen Welt. AWS-Partner entwickeln innovative Lösungen und Services auf AWS, und das APN hilft ihnen dabei, indem es Kunden geschäftliche, technische, Marketing- und Markteinführungsunterstützung bietet. ISVs, SIs und Beratungspartner von AWS helfen Kunden aus Unternehmen und dem öffentlichen Sektor bei der Migration zu AWS, bei der Bereitstellung geschäftskritischer Anwendungen und bieten eine breite Auswahl an Überwachungs-, Automatisierungs- und Verwaltungsservices für die Cloud-Umgebungen der Kunden. Beispiele für in Malaysia ansässige AWS-Partner sind Axrail, eCloudvalley, Exabytes, G-AsiaPacific, GHL, Maxis, Radmik Solutions Sdn Bhd, Silverlake Axis, Tapway, Uberfusion und Wavelet. Die vollständige Liste der AWS-Partner finden Sie unter aws.amazon.com/partners.

Maxis ist Malaysias führender Anbieter konvergenter Lösungen und ein AWS Advanced Tier Services Partner. Im Jahr 2019 unterzeichnete Maxis eine strategische Kooperationsvereinbarung mit AWS, um branchenführende Cloud-Technologien bereitzustellen, die durch 4G ermöglicht werden, damit Unternehmen ihre Produktivität, Leistung und Innovation verbessern können. "Maxis hat das Ziel, der One-Stop-Shop für alle IT- und Konnektivitätsdienste in Malaysia zu sein, und wir sehen AWS als einen Schlüsselfaktor, der uns hilft, dieses Ziel zu erreichen", sagte Goh Seow Eng, CEO von Maxis. "Wir freuen uns darauf, den Unternehmen in Malaysia einen besseren Zugang zu erstklassigen Cloud-Lösungen zu bieten, um die Cloud-Einführung zu beschleunigen und die Unternehmen zu befähigen, besser für die Industrie 4.0 gerüstet zu sein, ganz im Einklang mit dem Regierungsziel ‚Cloud First'."

Silverlake Axis ist Anbieter von Unternehmenstechnologie, Software und Dienstleistungen und ein AWS-Softwarepartner. "Die Zusammenarbeit von Silverlake Axis mit AWS hat uns dabei geholfen, eine Zukunftsvision für unsere digitale Lösung zu entwickeln, indem wir 25 Omnichannel-Anwendungen wie Transaktionen, Kredite, Zahlungen und digitales Engagement modernisiert haben", sagte Andrew Tan, Group Managing Director bei Silverlake Axis. "Wir können unseren Kunden nun verschiedene Kombinationen digitaler Lösungen mit einem Pay-as-you-go-Preismodell anbieten, das eine maßgeschneiderte und nahtlose Kundenerfahrung über alle Kanäle und jedes Gerät hinweg ermöglicht. Eine AWS-Region in Malaysia wird für die Branche der Technologiedienstleistungen transformativ sein und eine sichere, hochleistungsfähige, widerstandsfähige und regulierte Infrastruktur für digitale Banking-Workloads oder InsurTech-Unternehmen bieten. Dies wird uns helfen, die Einführung neuer Funktionen zu beschleunigen und unseren Kunden die Möglichkeit geben, die Vorteile der Cloud schnell zu nutzen."

Engagement für Nachhaltigkeit

Im Rahmen seines Klimaversprechens "The Climate Pledge" hat sich Amazon verpflichtet, bis zum Jahr 2040 im gesamten Unternehmen eine Netto-Null-Kohlenstoffbilanz zu erreichen, und ist auf dem Weg, seinen Betrieb bis 2025 zu 100 mit erneuerbaren Energien zu versorgen fünf Jahre vor dem ursprünglichen Ziel für 2030. Im Jahr 2022 stellte Amazon einen neuen Unternehmensrekord für den größten Anteil an erneuerbaren Energien auf, den ein einzelnes Unternehmen in einem Jahr angekündigt hat, und ist nach wie vor der größte Unternehmenskäufer von erneuerbaren Energien eine Position, die das Unternehmen seit 2020 innehat. Amazon hat jetzt 401 Projekte für erneuerbare Energien weltweit, darunter 164 Wind- und Solarparks und 237 Aufdach-Solarprojekte auf Amazon-Standorten. Sobald sie in Betrieb sind, werden Amazons globale Projekte für erneuerbare Energien voraussichtlich 56.881 Gigawattstunden (GWh) an sauberer Energie pro Jahr erzeugen. Darüber hinaus wird AWS bis 2030 eine positive Wasserbilanz haben und mehr Wasser an die Gemeinden zurückgeben, als es für seine direkten Tätigkeiten verbraucht.

