Peking, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Das Ware-zur-Person-System hat dazu beigetragen, 140.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen und 16 Millionen KWh an Energieeinsparungen im Jahr 2022 einzusparen. Dies geht aus den internen Tracking-Daten der 30.000 in Betrieb befindlichen Geek+-Roboter hervor.- Mobile Robotiklösungen ermöglichen es Geek+ Kunden, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.Geek+, der weltweit führende Anbieter von Robotiklösungen für die Logistik, kündigt einen neuen Schritt zur Unterstützung von nachhaltiger Logistik an. Interne Untersuchungen im Jahr 2022 haben ergeben, dass die 30.000 Roboter weltweit dazu beigetragen haben, 140.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen und 16 Millionen KWh an Energie einzusparen. Die Berechnungen basierten auf dem durchschnittlichen Energieverbrauch von traditionellen Lagerbetrieben im Vergleich zu AMR-gestützten Lagern.Die Lösungen von Geek+ ermöglichen es Einzelhändlern und Logistikdienstleistern, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gemeinsam die globale Lieferkette umweltfreundlicher zu gestalten. Geek+ Roboter ersetzen energieintensive Logistikgeräte und reduzieren den Verbrauch von Strom, Beleuchtung und Klimaanlagen im Lager, da die Roboter in dunklen Bereichen arbeiten. Darüber hinaus haben die Roboter selbst einen geringen Stromverbrauch, und ihre Batterielebensdauer liegt um 60 % über dem Branchendurchschnitt.Yong Zheng, Gründer und CEO von Geek+, sagte: "Wir sind stolz darauf, dass unsere Roboterlösungen einen positiven Einfluss auf die nachhaltige Logistik haben, ein wichtiges Ziel für unsere Branche. Von unserer eigenen Produktion und dem Einsatz unserer Lösungen bis hin zur Unterstützung von Einzelhändlern und Logistikanbietern bei der Erreichung ihrer Ziele - Logistikroboter spielen eine wichtige Rolle dabei, die Logistik nachhaltiger zu gestalten."Die Nachhaltigkeitsbemühungen von Geek+ konzentrieren sich auf zwei Hauptbereiche:- Die Unterstützung der Kunden beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele: Im Durchschnitt ermöglichen AMR-Lösungen einen um 75 % geringeren Stromverbrauch als manuell betriebene Lager, dank platzsparender und dunkler Lagerbereiche, weniger Abfall durch eine sehr niedrige Fehlerquote, reduziertes Verpackungsvolumen und papierlose Lager.- Einhaltung nachhaltiger Prinzipien in der eigenen Produktionslinie von Geek+. Bis zu 80 % wiederverwendbare Roboterteile, lange Batterielebenszyklen und Batterierecyclingpartner sowie eine intelligente Logistikplanung während des gesamten Herstellungsprozesses.Yong Zheng sagte: "Dies ist nur ein Schritt in die richtige Richtung. Der Aufbau einer nachhaltigen Zukunft ist ein gemeinsames Ziel, und als Hauptverbindungsglied für den Warenverkehr steht die Lieferkette im Mittelpunkt dieser Mission. Geek+ wird auch weiterhin daran arbeiten, die Logistik nachhaltiger zu gestalten."