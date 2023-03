Düsseldorf, Deutschland, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -SUNMI präsentiert seine innovativen BIoT-Lösungen mit Partnern auf der EuroShop 2023SUNMI, ein Anbieter von Digitalisierungslösungen für Unternehmen, präsentierte seine neueste intelligente Einzelhandelstechnologie auf der EuroShop 2023 (Stand: 06/F57), der weltweit größten Einzelhandelsmesse, die vom 26. Februar bis zum 2. März in Düsseldorf stattfindet. Die Teilnahme von SUNMI hat der Veranstaltung durch die Präsentation innovativer Lösungen, die den Kunden ein völlig neues Erlebnis bieten, noch mehr Glanz verliehen.Die vollständige Produktreihe von SUNMI BIoTAls einer der führenden Innovatoren der Branche steht SUNMI an der Spitze der Android-Lösungen für Unternehmen und verfügt über ein tiefes Verständnis der digitalen Trends in der Branche. Auf der EuroShop 2023 präsentiert SUNMI sein komplettes Angebot an BIoT-Produkten, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse verschiedener Branchen zugeschnitten sind. Die Produktpalette umfasst Zahlungen, Mobil, Desktop, Kiosk und andere innovative Hardware-Lösungen, die allesamt darauf ausgelegt sind, das Kundenerlebnis zu verbessern, Abläufe zu rationalisieren und den Umsatz von Unternehmen jeder Größe zu steigern.SUNMI ist ein zertifizierter Vertriebspartner für Android-Unternehmensgeräte und bietet eine Zero-Touch-Registrierung. SUNMI L2s PRO wurde zusammen mit anderen Modellen wie SUNMI V2s, SUNMI V2s PLUS, SUNMI L2H und SUNMI L2Ks von GMS zertifiziert. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass Kunden schnell und einfach SUNMI Android-Geräte mit sofortiger Fernaktivierung und -konfiguration einsetzen können. Durch die Nutzung dieser Funktion können die IT-Abteilungen der Kunden SUNMI-Geräte im großen Maßstab bereitstellen, ohne jedes einzelne Gerät manuell konfigurieren zu müssen.Neben den bahnbrechenden Android-Geräten bietet SUNMI auch umfassende Software-Dienstleistungen an. SUNMI DMP (SUNMI Device Management Platform) ermöglicht es dem Kunden, alle unternehmenseigenen Geräte, Apps und Inhalte aus der Cloud effizient, einfach und sicher zu verwalten. RKI, ein integriertes Cloud-Terminal-System, wurde für eine sichere, effiziente und bequeme Schlüsselinjektion entwickelt, was besonders wichtig für Kunden in der Finanzbranche ist. Darüber hinaus hat die Finanzproduktreihe von SUNMI mehrere maßgebliche finanzielle Zertifizierungen erhalten, die Kunden ein Omnichannel-Zahlungserlebnis bieten.Business-IoT-Lösungen mit 11 ISV-PartnernFür die Aktivitäten vor Ort präsentieren SUNMI und 11 ISV-Partner gemeinsam eine breite Palette von Android-basierten IoT-Lösungen, darunter Einzelhandel, Zahlung, Gastronomie, Catering, Lotterie und Softpos. In Zusammenarbeit mit Partnern auf der ganzen Welt bietet SUNMI Android-basierte IoT-Lösungen für jedes Unternehmen und bietet grundlegende Hardware- und Software-Funktionen, um die geschäftlichen Herausforderungen zu meistern, denen Kunden gegenüberstehen, und ihren Umsatz zu fördern.Lin Zhe (Jack), Gründer und CEO von SUNMI, nimmt an der Euroshop Welcome Party teil und teilt seine Meinung darüber, wie BIoT-Geräte und digitale Lösungen das Geschäft unterstützen können. "Wir glauben, dass die intelligenten ToB-Terminals für weitere Szenarien geeignet sind, und durch BIoT wird ermöglicht, dass die Vernetzung von Smart-Objekten für einen tiefgreifenderen Umbruch in dieser Geschellschaft sorgen wird", sagte Lin Zhe.Bisher wurden die Produkte von SUNMI von Unternehmen auf der ganzen Welt allgemein anerkannt und erhalten das Vertrauen und die Loyalität von mehr als drei Millionen Händlern. Seine Teilnahme am EuroShop 2023 ist eine Gelegenheit, die Branche zu gestalten, indem sie den Übergang zu Android für Unternehmen anführt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2011868/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/euroshop-2023-sunmi-ist-fuhrend-bei-der-umstellung-auf-android-fur-unternehmen-301760792.htmlPressekontakt:Ting Wu,ting.wu@sunmi.comOriginal-Content von: Sunmi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120986/5454091