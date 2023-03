Berlin (ots) -Der 15. März 2023 ist der "Tag der Rückengesundheit". Dr. med. Florian Heimlich, Chefarzt für Orthopädie und Wirbelsäulenspezialist an der Marianowicz Medizin Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee, nimmt dies zum Anlass, um über Rückengesundheit zu informieren.Die Last mit dem Rücken reduzierenLaut Krankheitslast-Studie BURDEN 2020 des Bundes, gemeinsam getragen vom RKI und Destatis[1], gaben "61,3 Prozent der Menschen in Deutschland (...) an, in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal Rückenschmerzen gehabt zu haben". Die Ursachen für Rückenschmerzen sind meist vielfältig. Nicht immer haben sie ausschließlich mit dem Rücken und seiner Struktur zu tun. Auch die Psyche kann Einfluss nehmen. "Viele Menschen fühlen sich durch Schmerzen im Nacken oder Rücken im Alltag erheblich eingeschränkt", weiß Chefarzt Dr. Heimlich aus der Arbeit mit seinen Patientinnen und Patienten in der Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee zu berichten. Betroffene machen sich häufig Sorgen, dass es sich bei den Schmerzen um einen Schaden an der knöchernen Struktur oder der Muskulatur handeln könne. "Viele Menschen gehen bei Rückenschmerzen aus Vorsicht in einen Ruhemodus. Sie vermeiden Bewegung im Irrglauben, die Schmerzen so zu verringern", weiß der Experte. Dabei kann, wenn eine ersthafte Erkrankung ausgeschlossen wurde, Bewegung bestehende Schmerzen reduzieren: Einseitigen Belastungen und daraus resultierende Fehlhaltungen wird vorgebeugt, und durch die Mehrdurchblutung können Verspannungen gelöst werden. "Damit sich kein Schmerzgedächtnis entwickelt, bei dem Schmerzen auch dann bestehen bleiben, wenn die Ursache längst beseitigt ist, sind Mobilisierung und Kräftigung wichtig", rät Dr. Heimlich. Bei bestehenden Rückenschmerzen kann es - neben der körperlichen Diagnoseerstellung -außerdem hilfreich sein, einen Blick auf die aktuelle Lebenssituation der Person zu werfen: Bestehen im Alltag ein hohes Stresspensum oder Ängste? Auch diese Faktoren können ursächlich für Rückenschmerzen sein oder sie begünstigen. Auch in diesem Fall tut Bewegung gut. Denn Stresshormone werden abgebaut und die Hormone Endorphin und Serotonin werden vermehrt ausgeschüttet, was sich positiv auf Körper und Psyche auswirkt.Mit ganzheitlichem Therapieansatz Schmerzen lindernHalten Rückenschmerzen jedoch länger an, kann der Rat einer Expertin oder eines Experten sinnvoll sein. "Gerade bei chronischen Schmerzen, also Schmerzen, die bereits länger als drei Monate bestehen, behandeln wir in der Marianowicz Medizin Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee unsere Patientinnen und Patienten nach einem multimodalen Therapieansatz. Unser Team, bestehend aus Orthopädinnen und Orthopäden, Neurologinnen und Neurologen, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, geht den Schmerzursachen auf den Grund und entwickelt ein individuelles, ganzheitliches und fachübergreifendes Behandlungskonzept auf höchstem medizinischem Niveau", so der Wirbelsäulenexperte weiter.Neben physiotherapeutischen Maßnahmen kann bei Rückenschmerzen, je nach Diagnose, parallel auch eine entsprechende medikamentöse Einstellung zum Einsatz kommen. Bei Verschleißerscheinungen an kleinen Wirbelgelenken oder am Iliosakralgelenk, bei Bandscheibenvorfällen und den daraus häufig resultierenden Verengungen einzelner Nerven/Nervenwurzeln oder bei Verengungen des Rückenmarkkanals können Infiltrationsbehandlungen mit entsprechenden Medikamenten sinnvoll sein. Auch der Einsatz eines Schmerzkatheters kann bei starkem Leidensdruck im Rahmen einer stationären Behandlung gute Dienste tun. 