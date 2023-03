Auf dem Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023 unterzeichneten du von Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) und Huawei eine Absichtserklärung (MoU) über eine strategische Kooperation im Bereich 5.5G die den Beginn einer neuen Phase ihrer langjährigen Partnerschaft darstellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005898/de/

du UAE and Huawei signing MOU (Photo: Business Wire)

Als einer der am schnellsten wachsenden Telekommunikationsbetreiber in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) arbeitet du eng mit Huawei zusammen. Das Unternehmen weist eine herausragende Leistungsbilanz bei der 5G-Netzerfahrung und der Entwicklung von Diensten auf und hat einen großen Anteil am Nahostmarkt inne. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden du und Huawei ihre Zusammenarbeit bei 5.5G-Innovationen, einschließlich technologischer Innovationen und E2E-Netzentwicklung, verstärken, um du bei der kontinuierlichen Verbesserung des Nutzererlebnisses zu unterstützen und den VAE-Markt bei der 5.5G-Entwicklung anzuführen.

Saleem AlBlooshi, CTO von du UAE, Cao Ming, President von Huawei Wireless Network Product Line, CEO von Huawei UAE, Liu Jiawei und andere Führungskräfte beider Parteien nahmen an der Unterzeichnungszeremonie teil.

Laut Absichtserklärung werden du und Huawei bei 5.5G in drei Bereichen zusammenarbeiten. Was Innovationen betrifft, so werden sie sich auf Schlüsseltechnologien wie ELAA-MM (Extremely Large Antenna Array Massive MIMO), Passive IoT, Virtual Large Carrier und andere konzentrieren und die Roadmap für die Entwicklung von E2E-Netzen erörtern. Bei der Suche nach Anwendungen werden sie neue Szenarien prüfen und potenzielle Anwendungen auf der Grundlage lokaler Anforderungen ermitteln, wie z. B. Metaverse, holografische Treffen, XR. Bei der Errichtung eines Ökosystems werden sie mit lokalen und globalen Industriepartnern zusammenarbeiten, um ein solides 5.5G-Ökosystem aufzubauen und den multilateralen Geschäftserfolg zu stärken.

Saleem AlBlooshi, CTO von du, kommentierte: "Zusammen mit Branchenführern auf der ganzen Welt arbeitet du an neuen Lösungen, die uns helfen, an der Spitze der digitalen Innovation zu bleiben. Ganz im Sinne der Metaverse-Strategie der VAE wird unsere Partnerschaft mit Huawei das Unternehmen in die Lage versetzen, sein Ziel zu erreichen, die 5.5G-Technologie für die kommerzielle Nutzung verfügbar zu machen, und gemeinsam können wir immersive XR-Erlebnisse für Nutzer schaffen, die hochwertig und zuverlässig sind. Unser Ziel ist es, ein Ökosystem aufzubauen, in dem jeder Aspekt des Lebens von den einzigartigen Funktionen profitieren kann, die die 5.5G-Technologie zu bieten hat von verbesserter Konnektivität und schnelleren Geschwindigkeiten bis hin zu kompletten IoT-Szenarien und umfassender Abdeckung."

Cao Ming, President von Huawei Wireless Network Product Line, kommentierte: "Wir haben uns dem Ziel verschrieben, innovative Lösungen anzubieten, die auf den Anforderungen der Nutzer basieren. Wir werden mit du an 5.5G-Innovationen arbeiten, 5.5G-Technologien prüfen und fördern und hochwertige Anwendungsfälle auf der Grundlage lokaler Szenarien in den VAE vermarkten, um das Netzerlebnis zu verbessern und eine digitale, intelligente Welt zu schaffen."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005898/de/

Contacts:

Xu Jing, Huawei Technologies Co., Ltd, xujing70@huawei.com