Die Aktien der Deutschen Bank haben in Februar rund vier Prozent Prozent verloren. Und auch an den beiden (bisherigen) Handelstagen im März stehen - in einem jeweils abgeschwächten Gesamtmarkt - Minuszeichen vor dem Finanztitel. Derweil hält das Unternehmen die Mitarbeiter seiner wichtigsten Sparte mit einer absolut zielführenden Maßnahme bei Laune. Die Anleihen-Händler (der Handelssparte) konnten sich nämlich in der diesjährigen Bonussaison über die größten Zuwächse freuen. Das Geldhaus gab den ...

