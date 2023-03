Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4004/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/11 geht es um die ATX-Beobachtungsliste, die gestern veröffentlicht wurde. Beim ATXFive wünsche ich mir eine Regelwerk-Änderung, zur voestalpine gibt es noch eine Timing-Sache eines Verkäufers und eine gelebte Tradition auf der voestalpine-Webpage. Bzgl. der FMA-Strafe für Cleen Energy fragten Hörer:innen nach Alternativen, ich nenne was. Interessant ist auch, dass sich die Grünen, die bei der KESt seit Monaten bremsen, jetzt Sorgen um den Kapitalmarkt ...

