Linz (pta/02.03.2023/13:00) - Aufgrund des sich abzeichnenden, sehr zufriedenstellenden operativen Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2022 hat der Vorstand beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2023 eine Dividende von 1,45 Euro je dividendenberechtigter Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 bedeutet dies eine Erhöhung der Dividende um 0,45 Euro je dividendenberechtigter Aktie.

Nach den Berechnungen wird das Konzernergebnis 2022 (vor Steuern) voraussichtlich zwischen 280 und 300 Mio. Euro liegen. Grund hierfür ist ein im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2022 aller Voraussicht nach reduziertes Abwertungserfordernis für die nach der at Equity Methode bewerteten Beteiligung an der voestalpine AG und eine Stabilisierung der "fair value" bewerteten Wertpapiere.

Die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 werden am 3. April 2023 veröffentlicht.

Ein Ausblick auf das Ergebnis des Gesamtjahres 2023 ist mit vielen Unsicherheiten behaftet und kann zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben werden.

