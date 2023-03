- Else erweitert seine Produktion mit einer zweiten Pulverproduktionsanlage in den USA und beginnt mit der Herstellung in Europa - damit wird die Produktionskapazität verdreifacht.

- Else steigert sein Produktionstempo, um Lieferengpässe zu beseitigen und ein höheres Bestandsniveau zu erreichen.

VANCOUVER, British Columbia, 2. März 2023 / IRW-Press / - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) ("Else" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der Herstellung in einer zweiten Pulverproduktionsanlage in den Vereinigten Staaten begonnen hat und im März 2023 den kommerziellen Produktionsbetrieb in Europa starten wird. Mit den zusätzlichen Anlagen kann Else seine Produktionskapazitäten um mehr als das Dreifache steigern.

Bis Ende 2022 hatte Else Nutrition eine einzige Anlage für die Pulverherstellung in Betrieb, die den Absatz des Unternehmens sowohl in Nordamerika als auch auf internationaler Ebene bewältigte. Mit den beiden neuen Produktionsstätten kann Else den raschen Nachfrageanstieg im stationären Einzelhandel und beim Online-Vertrieb über Amazon und den von Else selbst betriebenen E-Store abdecken. Dank der aufgestockten Produktionsmengen wird sich das Risiko künftiger Lieferengpässe somit drastisch reduzieren.

Im Januar und Februar führte Else zwei kommerzielle Produktionskampagnen in den Vereinigten Staaten durch, bei denen viele Probleme mit fehlenden Lagerbeständen behoben wurden. Im März wird Else drei weitere Produktionskampagnen lancieren, zwei in den Vereinigten Staaten und eine in Europa, um alle noch verbleibenden Lieferengpässe zu beheben. Else plant, die rasche Steigerung seiner Produktionskapazitäten auch während des gesamten Jahres 2023 fortzusetzen, um dem Nachfrageanstieg gerecht zu werden und ein höheres Niveau an verfügbaren Beständen aufzubauen.

"Die zusätzlichen Produktionsanlagen werden uns in die Lage versetzen, unsere Produktion zu stabilisieren und ausreichende Bestände aufzubauen, um die starke Nachfrage seitens unserer Kunden zu befriedigen." erklärt Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else. "Es erfüllt uns mit Begeisterung, dass wir uns mittlerweile in einer neuen Etappe auf unserer Reise befinden, wo nun auch führende Lebensmittelhändler und der nordamerikanische Masseneinzelhandel ihre Regale mit unseren Produkten bestücken. Dass wir in der Lage sind, auf diesen raschen Nachfrageanstieg angemessen zu reagieren, ist maßgebend für unseren Erfolg."

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.elsenutrition.com oder folgen Sie Else Nutrition auf LinkedIn.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition Holdings Inc. ist ein Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich in der internationalen Expansionsphase befindet und sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem "Best Health and Diet Solutions Award" ausgezeichnet. Die Muttergesellschaft, Else Nutrition Holdings Inc., ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich am amerikanischen OTCQX-Markt unter dem Börsensymbol BABYF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Seit der Einführung von Elses pflanzlicher Vollnahrung für Kleinkinder, die aus Vollwertkost, Mandeln, Buchweizen und Tapioka hergestellt wird, hat die Marke Tausende aussagekräftiger Zeugnisse und Bewertungen von Eltern erhalten, die Unterstützung nationaler Einzelhändler gewonnen und ein rapides Umsatzwachstum erzielt. Else wurde im Herbst 2020 in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung auf Amazon zum Nr.-1-Bestseller. Das Unternehmen wurde auf der World Plant-Based Expo 2021 mit dem Preis für die beste Alternative zu Milchprodukten ausgezeichnet und war auf der Expo West 2022 in der Kategorie "Pflanzenbasierter Lebensstil" Finalist des Nexty Award. Im September 2022 wurde Else Super Cereal zum Nr.-1-Bestseller der Kategorie "Cerealien für Babys" aller Marken auf Amazon.

Ansprechpartner für Anleger:

RBMG - RB Milestone Group LLC

Trevor Brucato, Managing Director

E: mailto:Baby@rbmilestone.com

http://www.rbmilestone.com

Lytham Partners, LLC

Herr Ben Shamsian

New York | Phoenix

E: mailto:shamsian@lythampartners.com

T: 646-829-9701

TSX

Die TSX und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu werten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie "wird" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Termine für die Einreichung der Finanzdokumente des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln aktuelle Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements wider, die von aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Es kann nicht versichert werden, dass sich das Vorangegangene als richtig erweisen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gehen unter anderem von der Erwartung aus, dass es infolge von COVID 19 nicht zu Unterbrechungen oder Ausfällen in der Lieferkette kommt und dass die Herstellungs-, Vermittlungs- und Lieferlogistikvereinbarung mit dem Unternehmen nicht beendet wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Schätzungen, Ansichten und Annahmen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69503Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69503&tr=1



