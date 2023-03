Volker Wissing hat Zweifel am Verbrenner-Aus 2035 gesät. Steffi Lemke kritisiert, dass man sich bitte an Zusagen zu halten habe. "Verlässlich agieren und an getroffene Zusagen halten" Lemke sagte der Süddeutschen, dass Deutschland auf europäischer Ebene verlässlich sein und sich dementsprechend an getroffene Zusagen halten müsse. Die Regelungen seien "in langen Verhandlungen abgestimmt und beschlossen" worden. Sie sollten jetzt umgesetzt werden, man dürfe nicht "in letzter Minute davon abrücken". Ihr Ministerium arbeite daran, die aufgekommenen Bedenken ...

