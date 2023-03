Die neue Akku-Generation von Xiaomi soll eine Energiedichte von rund 1.000 Wattstunden pro Liter erreichen. Doch sie hat noch mehr Vorteile. Xiaomi hat eine neue Festkörperbatterie vorgestellt. Der Elektronikkonzern spricht von einer "revolutionären" Technologie, die gleich drei Meilensteine erreicht habe. Zunächst stellt er die hohe Energiedichte in den Vordergrund. In Labortests soll der neue Speicher eine volumetrische Energiedichte von rund 1.000 Wattstunden pro Liter erreicht haben. Doch auch in Sachen Haltbarkeit und Kälte-Entladung habe der neue Prototyp signifikante Verbesserungen zur herkömmlichen Methode ...

Den vollständigen Artikel lesen ...