Laut einer neuen Umfrage sind die Mitglieder des Europäischen Parlaments mit den wichtigsten Fragestellungen rund um neue Nikotinprodukte weniger vertraut als in den vergangenen Jahren, obwohl sie in den kommenden Monaten über wichtige neue Rechtsvorschriften zu diesem Thema abstimmen sollen.

Je mehr die Abgeordneten jedoch über neue Nikotinprodukte (E-Zigaretten, Nikotinbeutel und erhitzten Tabak) wissen, desto eher halten sie diese Produkte für weniger schädlich als Zigaretten, so das Ergebnis der dritten alljährlichen Umfrage, die das Marktforschungsunternehmen Tamarind Intelligence, Herausgeber der führenden Informationsplattformen ECigIntelligence und TobaccoIntelligence, durchgeführt hat.

Einige der wichtigsten Ergebnisse des Berichts sind:

Die Europaabgeordneten glauben nur selten, dass neue Nikotinprodukte genauso schädlich wie das Rauchen sind nur 19 der Antworten und damit die niedrigste Zahl, seitdem die jährliche Umfrage 2020 eingeführt wurde -, während eine Mehrheit sie für weniger schädlich als das Rauchen hält

Abgeordnete ohne Kenntnisse über neue Nikotinprodukte räumen mit höherer Wahrscheinlichkeit ein, dass sie die Risiken nicht kennen. In den vergangenen Jahren positionierten sich die Abgeordneten rasch in die eine oder andere Richtung, jedoch gab im Jahr 2022 die Hälfte der Abgeordneten ohne Wissen an, die Risiken dieser Produkte nicht zu kennen.

Die Abgeordneten mit einigen Kenntnissen über die neuen Nikotinprodukte neigen stark zu der Auffassung (76 der Antworten), dass sie weniger schädlich sind als das Rauchen.

Während nur sehr wenige Abgeordnete eine stärkere Einschränkung neuer Nikotinprodukte gegenüber herkömmlichem Tabak für erforderlich halten und eine Mehrheit der Abgeordneten glaubt, dass der Online-Verkauf für Erwachsene (mit Altersüberprüfung) erlaubt werden sollte, sind mehr Abgeordnete als in den Vorjahren unsicher, wie sie reguliert werden sollten.

Tim Phillips, Managing Director von Tamarind Intelligence, sagte:

"Mit Blick auf diekürzlich eingeleitete öffentliche Konsultation zur Bewertung des Rechtsrahmens für die Eindämmung des Tabakkonsums bis Ende Februar 2023 durch die Europäische Kommission und die Annahme der Empfehlungen des BECA-Ausschusses vor über einem Jahr durch das Europäische Parlament sind die Ergebnisse unserer dritten jährlichen Umfrage unter Abgeordneten besonders relevant. Da einige der Fragen in der Konsultation der Kommission so ähnlich sind wie die in unserer Umfrage unter den Abgeordneten, wird es spannend sein zu sehen, ob die Ansichten der Abgeordneten zum Thema der neuen Nikotinprodukte den Antworten auf die öffentliche Konsultation entsprechen werden."

Weitere Informationen und Daten aus der Umfrage enthält dieses Dokument.

Die Umfrage wurde online und anonym durchgeführt und alle Daten bleiben außer in der konsolidierten Analyse vertraulich. Die Umfrage wurde an alle Abgeordneten (aus allen Mitgliedsstaaten und politischen Parteien) verschickt und es gingen Antworten von über 43 Abgeordneten ein, die fast 6 des Europäischen Parlaments repräsentieren.

