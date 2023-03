Erstklassige handwerkliche Schätze ziehen Käufer aus aller Welt an

Die HKTDC Hong Kong International Jewellery Show und die HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem Pearl Show sind seit dem 1. März im Hong Kong Convention and Exhibition Centre geöffnet und laufen noch bis zum 5. März.

Da sich die Weltwirtschaft auf dem Weg der Erholung befindet, nehmen Aussteller aus dem chinesischen Festland und aus Übersee mit Begeisterung an der diesjährigen Messe mit mehr als 2.500 Ausstellern aus 36 Ländern und Regionen teil. Überdies hat das HKTDC 100 Buying Missions aus 70 Ländern und Regionen organisiert. Insgesamt wurden 20 Pavillons aufgebaut, darunter aus Festlandchina, Taiwan, Japan, Korea, Singapur, Sri Lanka, Thailand, Indien, der Türkei, Israel, Deutschland, Italien, Belgien, Brasilien, Kolumbien und den Vereinigten Staaten. Die Rückkehr renommierter Organisationen der Schmuckindustrie aus der ganzen Welt auf die Messe ist ein Beweis für das Vertrauen, das internationale Unternehmen in Hongkongs Geschäftsplattform haben.

Die Aussteller wertschätzen die ersten Messen nach der Pandemie und bringen eine große Bandbreite wertvoller und unverwechselbarer Schmuckstücke zu beiden Messen mit. Die diesjährige Hong Kong International Jewellery Show umfasst 17 Schwerpunktbereiche, darunter die Hall of the Extraordinary, Hall of Fame, Designer Galleria und World of Glamour, die hochwertige und unverwechselbare Schmuckstücke aus aller Welt ausstellen. Die Hong Kong International Diamond, Gem Pearl Show findet zeitgleich mit der Jewellery Show statt und präsentiert die feinsten Diamanten und Perlen sowie hochwertige Edelsteine und Rohmaterialien für Schmuck verschiedener Herkunft in der Hall of Fine Diamond, Treasures of Nature und Treasures of Ocean

Auf den beiden Schmuckmessen finden verschiedene Seminare, Foren und Ausstellungen statt, um das Networking zu erleichtern und die Teilnehmer über die neuesten Branchentrends auf dem Laufenden zu halten.

Die beiden Schmuckmessen finden im Rahmen des Hybridmodells EXHIBITION+ online und offline statt

Mit Blick auf die pandemiebedingte beschleunigte Verbreitung des E-Commerce setzen Schmuckhändler vermehrt auf Social Meda und E-Plattformen, um für ihre Marken zu werben und ihre Vertriebskanäle auszubauen. Um die Unternehmen bei der Anpassung an die neue Normalität zu unterstützen, vereint das Hybridmodell EXHIBITION+ des HKTDC physische Messen, die intelligente Business-Matching-Plattform Click2Match, auf Online-to-Offline basierende Seminare und Foren (Intelligence Hub) sowie die Sourcing-Plattform hktdc.com. EXHIBITION+ weitet die persönliche Interaktion und die Werbeaktivitäten von den physischen Messen auf das Netz aus.

Hong Kong International Jewellery Show: hkjewelleryshow.hktdc.com

Hong Kong International Diamond, Gem Pearl Show: hkdgp.hktdc.com



