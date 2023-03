Der Goldpreis muss sich heute wieder dem starken US-Dollar beugen. Doch insgesamt deutet aus technischer Sicht einiges auf eine Bodenbildung hin. Die kommenden Wochen könnten also wieder im Zeichen eines steigenden Goldpreises stehen. Das sieht auch Frank Holmes so, der zuletzt eher in der Bitcoin-Szene zu Hause war.Während Goldanleger Schmerzen verspüren, ist der Trend für Gold immer noch gut, so Frank Holmes, CEO und Chief Investment Officer von U.S. Global Investors gegenüber dem Internetprotal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...