DJ MARKT/Eindeckungen treiben Renten-Futures europaweit nach oben

Von einer kräftigen Erholung an den europäischen Renten-Märkten sprechen Händler am Donnerstagmittag. Trotz der schlechten Eurozone-Inflationsdaten erholen sich sämtliche Staatsanleihen-Märkte parallel und deutlich. "Wegen der Inflation in Frankreich, Spanien, Deutschland und zuletzt den Niederlanden hatte sich der Markt auf höhere Daten eingestellt", sagt ein Händler. Die Eindeckungen hätten für einen Ausbruch der Renten-Futures aus mehrtägigen Abwärtstrends gesorgt. Der Bund-Futures steigt am Mittag um 29 Ticks und hat sich damit von seinem Tagestief um 0,6 Prozent oder 79 Ticks erholt. Auch eine gut verlaufene Auktion von französischen OAT trägt dazu bei.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2023 07:19 ET (12:19 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.