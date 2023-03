Das Währungspaar EUR/USD konnte am Vortag mit einer langen bullischen Tageskerze leicht über dem 50er-EMA aus dem Handel gehen, ist in der Folge aber wieder nach unten abgedreht und zeigt sich aktuell im Bereich von 1,061 USD. Und damit erneut unter dem 10er-EMA im Tageschart, was eher auf weiter fallende Kurse hindeutet. Zuvor hieß es im Insight: "EUR/USD sollte im Bereich um den 50er-EMA wieder nach unten abdrehen und erneut einen Rücklauf starten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...