Der DAX kann weiterhin nicht nachhaltig über den 10er-EMA im Tageschart ansteigen und sackte in den Vortagen per Börsenschluss immer wieder unter den 10er-EMA ab. Und deutet damit eher weitere Schwäche an. Am Vortag konnte der DAX zunächst bis 15.478 Punkte hochziehen, sackte dann aber wieder ab und ging bei 15.305 Punkten deutlich tiefer aus dem Handel. Am Vortag hieß es im Insight: "Die Abwärtsbewegung hat noch nicht stattgefunden, der DAX notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...