DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation sinkt im Februar leicht - Kernteuerung steigt

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Februar leicht nachgelassen, zog aber in den Kernkomponenten an. Laut Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lagen um 8,5 (Januar: 8,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Ende vergangener Woche einen monatlichen Preisanstieg von 0,6 Prozent und eine Jahresinflation von 8,2 Prozent prognostiziert. Allerdings waren angesichts gestiegener Inflationsraten in Frankreich, Spanien und Deutschland Zweifel an der Richtigkeit dieser Prognose gewachsen.

VP Bank: Anstieg der Kerninflation ist Alarmsignal für EZB

Der unerwartete Anstieg der Euroraum-Kerninflation im Februar ist nach Ansicht von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, ein Alarmsignal für die Europäische Zentralbank (EZB). "Die bisherigen Projektionen der EZB-Volkswirte sehen im Jahr 2023 eine Kerninflationsrate von 4,2 Prozent vor. Die neuen Projektionen müssen weiter nach oben revidiert werden - das steht mit dem heutigen Zahlenwerk fest", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Die EZB könnte gezwungen sein, bei den Leitzinsen zur US-Notenbank aufzuschließen. Im Februar stieg die Kernteuerung im Euroraum von 5,3 auf 5,6 Prozent.

Coba: Euroraum-Kerninflation im Juli auf Höhepunkt

Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil rechnet nach dem überraschenden Anstieg im Februar damit, dass die Kerninflation im Euroraum erst im Juli ihren zyklischen Höchstwert erreichen wird. Danach dürfte sie auch nur langsam zurückgehen, schreibt Weil in einem Kommentar. "Inzwischen dürften die Unternehmen zwar einen Großteil der energiepreisbedingten Verteuerung der Produktion an die Verbraucher weitergegeben haben. Aber nun steht mit den kräftig steigenden Löhnen eine neue Teuerungswelle ins Haus. Diese wird insbesondere die Preise für Dienstleistungen weiter in die Höhe treiben", erläutert Weil.

DWS sieht EZB unter "extremem Handlungsdruck"

Unter einem extremen Handlungsdruck steht die EZB, meint Ulrike Kastens, Volkswirtin der DWS für Europa. Die Inflationsrate in der Eurozone habe im Februar 2023 enttäuscht. Entgegen den Markterwartungen ging sie im Februar nur auf 8,5 Prozent zurück von 8,6 Prozent im Januar. Während die Energiepreise den dritten Monat in Folge zu einer gewissen Entlastung beitrugen, kletterten die Nahrungsmittelpreise weiter.

Eurozone-Arbeitslosenquote im Januar stabil bei 6,6 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im Januar trotz einer schwächelnden Wirtschaft stabil entwickelt. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem Vormonatsniveau von 6,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 6,6 Prozent prognostiziert.

Scholz: Ukraine wird unterstützt, so lange es nötig ist

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine in einer Regierungserklärung im Bundestag weitere Unterstützung zugesichert, "so lange es nötig ist", und in Deutschland einen "Spurwechsel" für den Aufbau einer stärkeren Rüstungsindustrie gefordert. China rief er zum Verzicht auf Waffenlieferungen an Russland auf. "Russland setzt nach wie vor auf einen militärischen Sieg, doch diesen Sieg wird es nicht geben", betonte er. Ein "Diktatfrieden" gegen den Willen der Ukrainer verbiete sich aber nicht nur aus moralischen Gründen, sondern auch im Interesse der Sicherheit. "Würde die Ukraine aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine", warnte Scholz.

Lindner: Wirtschaftliche Zeitenwende hat erst begonnen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat mehr Entschlossenheit beim Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs gefordert. "Die Zeitenwende verändert vieles, unsere Unterstützung der Ukraine bleibt", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Die ökonomischen Konsequenzen für uns werden aber unterschätzt. Die wirtschaftliche Zeitenwende hat erst begonnen."

Blinken fordert Russland zur Verlängerung des Getreideabkommens auf

US-Außenminister Antony Blinken hat Russland zur Verlängerung des von der UNO ausgehandelten Abkommens zum Export von ukrainischem Getreide aufgefordert. "Es ist notwendig, dass sich die G20 für eine Verlängerung und Ausweitung der Getreideinitiative einsetzt, um die Ernährungssicherheit für die Schwächsten zu stärken", sagte Blinken in Neu Delhi bei einem Treffen der G20-Außenminister. Blinken warf Russland vor, sein Inspektionstempo bei Schiffen für den Getreideexport "absichtlich und systematisch" verlangsamt zu haben. Dies habe einen Rückstau von Schiffen verursacht, "die heute Lebensmittel in die Welt liefern könnten". Das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide läuft am 18. März aus.

Russland prangert Eindringen von "Saboteuren" aus der Ukraine an

Russland hat ein Eindringen von "Saboteuren" aus der Ukraine angeprangert und von einem "Terrorangriff" gesprochen. "Maßnahmen wurden ergriffen, um die Terroristen zu vernichten", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau. Präsident Wladimir Putin werde "laufend" über die Entwicklung der Lage unterrichtet. Er hob hervor: "Wir sprechen von einem Terrorangriff". Russische Behörden und der Geheimdienst FSB hatten zuvor berichtet, eine Gruppe von ukrainischen "Saboteuren" sei in die Region Briansk an der Grenze zur Ukraine eingedrungen. Die russische Armee versuche, die "Saboteure" zu "eliminieren".

Kiew nennt russische Saboteurvorwürfe "absichtliche Provokation"

Die Ukraine hat den russischen Vorwurf des Eindringens von ukrainischen "Saboteuren" auf russisches Territorium als "absichtliche Provokation" aus Moskau zurückgewiesen. "Die Geschichte über eine Sabotage-Gruppe in Russland ist eine klassische absichtliche Provokation", erklärte der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak im Online-Dienst Twitter. "Russland will seinen Leuten Angst machen, um seinen Angriff auf ein anderes Land und die wachsende Armut nach einem Jahr Krieg zu rechtfertigen", fügte er hinzu.

EU-Kommission weitet Prüfung deutscher Braunkohleausstiegspläne aus

Die Europäische Kommission hat ihre Prüfung der deutschen Pläne, die Betreiber von Braunkohlekraftwerken für den vorzeitigen Ausstieg zu entschädigen, ausgeweitet. Als Grund nannte die Kommission die Änderung der Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Energiekonzern RWE vom Dezember vergangenen Jahres über den beschleunigten Braunkohle-Ausstieg im Rheinland.

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Verbraucherpreise Feb vorl. +0,3% gg Vm, +9,2% gg Vj

Brasilien BIP 4Q +1,9% gg Vorjahr

Brasilien BIP 4Q -0,2% gg Vorquartal

