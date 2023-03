Das Konzernergebnis der Oberbank (vor Steuern) für 2022 wird voraussichtlich zwischen 280 und 300 Mio. Euro liegen. Grund hierfür sei ein im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2022 aller Voraussicht nach reduziertes Abwertungserfordernis für die Beteiligung an der voestalpine und eine Stabilisierung der Wertpapiere, so die Bank. Der Oberbank-Vorstand will daher der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2023 eine Dividende von 1,45 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 bedeutet dies eine Erhöhung der Dividende um 0,45 Euro je dividendenberechtigter Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...