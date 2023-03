- Atlas Global ist eine exklusive Lizenzvereinbarung für die Cannabismarken von Snoop Dogg eingegangen

- Die Produkteinführungspläne in den Bereichen Medizin und Freizeit umfassen: Kanada, Deutschland, Israel und Australien; weitere Märkte werden folgen

EDMONTON, ALBERTA, CHATHAM, ONTARIO und TEL-AVIV, ISRAEL / Executive Business Services / 2. März 2023 - Atlas Global Brands Inc. (CSE: ATL) ("Atlas Global"), ein Cannabisunternehmen mit Expertise in der gesamten Wertschöpfungskette, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen am 28. Februar 2023 eine exklusive internationale Lizenzvereinbarung mit Calvin Broadus Jr., auch bekannt als "Snoop Dogg", abgeschlossen hat. Die Vereinbarung, die eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren hat, räumt Atlas Global das ausschließliche Recht ein, den Namen, das Abbild, die Logos, Marken oder anderes genehmigtes geistiges Eigentum des Künstlers für die Herstellung, Verpackung, Fertigung, den Vertrieb, den Verkauf und die Werbung für Cannabisblüten, Vorrollen, Konzentrate, Öle und Esswaren sowie persönliche Verdampfer für medizinische Zwecke in Deutschland, Israel und Australien sowie für Freizeitzwecke in Kanada zu verwenden.

"Ich habe mich für Atlas entschieden, um meine neuen Marken mithilfe ihrer Innovation und globalen Reichweite zu repräsentieren und einzuführen. Ich freue mich, mit dem Team von Atlas zusammenzuarbeiten, um meine Lieblingssorten für meine Marken und Fans auszuwählen", so Snoop Dogg. "Die Fans wissen, dass sie gut sind, weil sie von mir persönlich ausgewählt wurden."

"Snoop Dogg ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Cannabiskultur und es ist eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten", so Bernie Yeung, CEO von Atlas Global. "Die Verbraucher lieben Snoop, und unser gemeinsames Ziel ist, Premiumprodukte in allen Cannabiskategorien zu liefern, die die Erwartungen der Verbraucher durchweg übertreffen."

Atlas Global beschafft, verpackt und vertreibt selektiv direkt in Kanada und über anerkannte Vertriebspartner auf internationaler Ebene. Alle Cannabisprodukte der Marke Snoop Dogg werden nur in legalisierten Cannabismärkten auf den Markt gebracht.

Über Atlas Global

Atlas Global ist ein globales Cannabisunternehmen, das in Kanada und Israel tätig ist und über Erfahrung in der gesamten Wertschöpfungskette von Cannabis verfügt, einschließlich Anbau, Herstellung, Marketing, Vertrieb und Apotheke. Atlas beliefert derzeit acht Länder: Australien, Kanada, Dänemark, Deutschland, Israel, Norwegen, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zusätzlich zu einem differenzierten Produktmix betreibt Atlas drei lizenzierte Cannabisanlagen - eine mit EU-GMP- und zwei mit GACP- und CUMCS-Zertifizierungen - sowie fünf medizinische Apotheken und ein Handelshaus in Israel. Atlas geht davon aus, verbesserte Geschäftschancen durch ein erweitertes Marken- und SKU-Portfolio zu fördern und gleichzeitig durch die Nutzung seiner Strategie eine Margenerweiterung zu erzielen und durch die vertikal integrierte Supply Chain den Wert von Qualitätsprodukten für globale Märkte zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.atlasglobalbrands.com

Über Snoop Dogg

Snoop Dogg, Mogul der Unterhaltungsindustrie, ist seit fast drei Jahrzehnten eine beispiellose Kraft und ist weltweit für seine Innovationen anerkannt. Snoop Dogg ist ein amerikanischer Rapper, Sänger, Songwriter, Schauspieler, Plattenproduzent, DJ, Medienpersönlichkeit, Geschäftsmann und Ikone. Zusätzlich zu seinem musikalischen Wirken ist Snoop Dogg ein Multi-Unternehmer und in den Bereichen Web 3.0, Technologie, Unterhaltung, Lifestyle, globale Verbrauchermarken, Lebensmittel-/Getränkeindustrie und Cannabisindustrie tätig.

Ansprechpartner

Bernie Yeung

Chief Executive Officer

1-844-415-6961

mailto:invest@atlasglobalbrands.com

Alyssa Barry

Media and Investor Relations

1-833-947-5227

mailto:invest@atlasglobalbrands.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, in Verbindung mit Diskussionen über Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Ausdrücken wie "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "antizipiert nicht", "plant", "Budget", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigen" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf folgendes umfassen: unsere Geschäftsstrategie (einschließlich der erwarteten Wachstumsrate), die Schätzung potenzieller Gewinne und Margen, das erwartete Wachstum des Weltmarkts für unsere Produkte, das Marktwachstum und die Marktdurchdringung, den Zeitplan für die Produktentwicklung (sowohl für künftige Produkte als auch für die Verbesserung bestehender Produkte), Erwartungen in Bezug auf Ausgaben, Verkäufe, Akquisitionen und Betrieb, unsere Schätzungen in Bezug auf unseren Kapitalbedarf und unseren Bedarf an und unsere Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, unsere Erwartungen in Bezug auf die Kosten und den Zeitplan für das Erreichen unserer Geschäftsziele, unsere Wettbewerbsposition und erwartete Trends und Herausforderungen auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, einschließlich des regulatorischen Umfelds.

Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem Atlas in Zukunft tätig sein wird, einschließlich: allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen; die Nachfrage nach unseren Produkten; voraussichtliche Kosten und die Fähigkeit, unsere Ziele, unseren Geschäftsplan und unsere Wachstumsstrategie zu erreichen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen bei Bedarf; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; unsere Fähigkeit, geplante Transaktionen abzuschließen; und dass es keine Vorschriften oder Gesetze geben wird, die uns daran hindern, unser Geschäft zu betreiben. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die diesen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, können sie sich als falsch erweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich aber nicht beschränkt auf: die Integration der an unserem kürzlich abgeschlossenen Unternehmenszusammenschluss beteiligten Unternehmen; die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen; die Fähigkeit, unser Geschäft international zu expandieren; die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital- und Zinszahlungen auf seine ausstehenden Schulden zu leisten; die Fähigkeit, ausstehende Schulden bei Bedarf zu refinanzieren; die Fähigkeit, unsere Betriebskosten zu verwalten, die durch die Geschäftsexpansion erheblich steigen werden und unsere Finanzlage negativ beeinflussen können; unsere Fähigkeit, das Betriebskapital zu verwalten; unsere Fähigkeit, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; eine mögliche Verwässerung des Aktienkapitals des Unternehmens durch künftige Finanzierungen; unsere Fähigkeit, erfolgreich neue Produkte zu definieren, zu entwerfen und rechtzeitig auf den Markt zu bringen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen; unsere Fähigkeit, wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn Konkurrenten Produkte entwickeln und auf den Markt bringen; die Fähigkeit, geeignete Akquisitionen zu finden und zu finanzieren; rechtliche und regulatorische Unsicherheiten; Risiken, die mit Auslandsgeschäften in den Ländern verbunden sind, in denen das Unternehmen oder seine Tochtergesellschaften tätig sind, einschließlich politischer, wirtschaftlicher, rechtlicher, militärischer und staatlicher Risiken; Marktvolatilität als Reaktion auf eine erhöhte Inflation und die Auswirkungen auf die Nachfrage und Preisgestaltung für unsere Produkte; Wechselkursschwankungen; Preis- und Volumenvolatilität der Aktien des Unternehmens; unsere Beziehungen zu unseren Kunden, Vertriebshändlern, Lieferanten und Geschäftspartnern; Volatilität von Angebot und Nachfrage bei Cannabis; Logistikprobleme, Verzögerungen oder Lieferkosten; die Fähigkeit, Produktionsziele zu erreichen; Änderung von Lieferverträgen; Interessenkonflikte; Qualitätskontrolle; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen, zu halten und zu motivieren; unsere Abhängigkeit von Schlüsselpersonen und die Angemessenheit ihrer Fachkenntnisse bei der Führung eines börsennotierten Unternehmens; unser Versagen bei der Entwicklung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere geistigen Eigentumsrechte erfolgreich aufrechtzuerhalten und durchzusetzen und Ansprüche Dritter wegen Verletzung ihrer geistigen Eigentumsrechte abzuwehren; Produkthaftung und Rückrufe; das Risiko, dass sich das Interesse der Verbraucher an und die Stimmung gegenüber den Produkten von Atlas negativ verändert; die Auswirkungen von COVID-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit von Atlas; Geräteausfälle; unvorhergesehene Erhöhungen der Betriebskosten; Sicherheitsbedrohungen; die Tätigkeit in einer relativ neuen Branche; staatliche Vorschriften und Gesetze, die die Produktion und den Vertrieb von Cannabis regeln, sowie deren Änderungen; die Verfügbarkeit und Gültigkeit von Lizenzen und Genehmigungen, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens erforderlich sind; Änderungen oder Entwicklungen, die sich auf die Produktionsanlagen des Unternehmens auswirken; und die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Geschäftspartner.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist für die Unternehmensleitung unmöglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen über das Unternehmen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69499Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69499&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04933Q1063Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.