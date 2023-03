NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Moderna mit "Outperform" und einem Kursziel von 200 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der im Zuge der abgeflauten Covid-Pandemie deutlich sinkende Umsatz des Impfstoffherstellers und andere Einflussfaktoren seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau gut abgebildet, schrieb Analyst Luca Issi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaube an einen Erfolg des in der Entwicklung befindlichen Krebsimpfstoffs angesichts beeindruckender Melanomsignale, die sich auf andere Krebsarten übertragen lassen könnten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 16:03 / EST

US60770K1079