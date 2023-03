San Jose City, Kalifornien und Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Mit Rakuten Symphony werden flexible, skalierbare und auf offenen Standards basierende 5 G-Netzwerke mithilfe von Supermicro Application Optimized Servers einfacher implementiert und aktualisiert.Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein kompletter IT-Lösungsanbieter für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, kündigt eine enge Zusammenarbeit mit Rakuten Symphony an, um die nächste Generation von Servern und Speichersystemen für eine breite Palette von Arbeitslasten bereitzustellen. Als wichtiger Kooperationspartner von Rakuten Symphony stellen die beiden Unternehmen Betreibern Pläne für cloudbasierte mobile Dienste zur Verfügung, die modernste Server und Netzwerkarchitekturen nutzen und Betreibern weltweit eine einfach zu implementierende Lösung bieten. Darüber hinaus kann Rakuten Symphony schnell Open RAN-Lösungen mit zeitnahem technischen Support und Beratung anbieten.Mobilfunkanbieter weltweit sehen sich bei der Übernahme von Open RAN mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, einschließlich dem Aufbau neuer Hochleistungsnetze von Grund auf, neuer Arten von Komponenten, die Investitionen und Zeit für die Einarbeitung erfordern, einer anderen Art der Skalierung und Absicherung dieser Netze sowie der Abwägung der Kompromisse zwischen verschiedenen Technologien. Mit Rakuten Symphony, das vordefinierte und getestete Server von Supermicro nutzt, steht eine hochleistungsfähige, kostengünstige, optimierte und sichere Lösung bereit, um dem wachsenden Trend hin zur mobilen Kommunikation und Datengenerierung am Rande des Netzwerks gerecht zu werden. Der Supermicro's Building Block-Ansatz für das Serverdesign ermöglicht die schnelle Zertifizierung und Nutzung einer breiten Palette von Servern für spezifische Workloads."Supermicro freut sich, mit Rakuten einen Branchenführer dabei zu unterstützen, hochmoderne Server und Fachkenntnisse bereitzustellen, um eine skalierbare und sichere Lösung für die heutigen Spitzenanforderungen und den erwarteten Boom der Spitzenkommunikation in den nächsten Jahren zu schaffen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Darüber hinaus ermöglicht es unser anwendungsoptimiertes Serverangebot Rakuten Symphony, Kunden auf der ganzen Welt spezifische und optimierte Lösungen anzubieten. Unsere Fähigkeit, neue Technologien als Erste auf den Markt zu bringen, ermöglicht es Supermicro, ein bevorzugter Lieferant von Rakuten für seine breite Palette an Technologieangeboten zu sein.""Rakuten Symphony freut sich über die Zusammenarbeit mit Supermicro, um Mobilfunkbetreibern auf der ganzen Welt die nächste Generation von hochleistungsfähigen Open-RAN-Technologien bereitzustellen", so Tareq Amin, CEO von Rakuten Mobile und Rakuten Symphony. "Die Kombination von Rakuten Symphony-Software und Integrationskompetenz über die hochmodernen Servern von Supermicro stellt sicher, dass Kunden in der Lage sein werden, Ihre Dienstleistungen zeitnah anzubieten."Die Spitzen- und Rechenzentrumsklasse von Supermicro-Servern, die Rakuten Symphony für ihre Distributed Units (O-DU) und zentralisierten Einheiten (O-CU) ausgewählt hat, umfasst:- O-CU: SYS-220U-TNR, 2U 2x E810 und 1x XXV710, Dual Intel Xeon Platinum 8358P CPUs mit hoher Flexibilität und Slot-Anzahl, ausgewogener NUMA-Architektur, vollständige SW-Integration/Management-Funktionsunterstützung.- O-DU: SYS-210TP-HPTR, 2U4N Intel Xeon Gold 6338 N mit 32 Kernen, 1x ACC100 und 1x XXV710 Einzelbuchse mit hoher Dichte, extrem niedrige Latenz in der Paketverarbeitung.- O-DU: SYS-210P-FRDN6T, 2U Intel Xeon Gold 6338 N mit 32 Kernen, 1x ACC100 und 1x XXV710 ein Sockel mit geringer Einbautiefe, extrem niedriger Latenz bei der Paketverarbeitung.Rakuten Symphony wird damit beginnen, Supermicro-Server mit der 4. Generation von Intel Xeon Scalable Processors auf demselben Fußabdruck-Server anzubieten, wie unten aufgeführt:Spezifische Supermicro X13 Products für CU und DU:- O-CU: SYS-221H-TNR- O-CU: SYS-221HE-FTNRD- O-DU: SYS-111E-FDWTR- O-DU: SYS-211E-FRDN2TWeitere Informationen über Supermicro's X13 Products finden Sie auf www.supermicro.com/x13.Weitere Informationen über Supermicro und Rakuten Symphony finden Sie auf https://www.supermicro.com/en/solutions/rakuten-symphonyWeitere Informationen über Supermicro und Rakuten Symphony Solution auf der MWC 2023 erhalten Sie Supermicro/Rakuten Halle 5, Stand 5D66Über Super Micro Computer (Inc)Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von Application-Optimized Total IT Solutions. Supermicro wurde gegründet und operiert in San Jose City, California und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5 G Telekommunikation/Edge IT-Infrastruktur als Erste auf den Markt zu bringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Dienstleistungen und bieten dabei gleichzeitig fortschrittliche, Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte in großen Stückzahlen an. Die Produkte werden intern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die weltweiten Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten sowie zur Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Produktpalette von Systemen wählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und ein umfassendes Angebot an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeichern, Grafikprozessoren (GPUs), Speichern, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, Freiluft- oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Super Micro Computer, Inc.Intel, das Intel-Logo und andere Intel-Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2012695/Super_Micro_Computer___1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpgPressekontakt:Medienkontakt: Greg Kaufman,Supermicro,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/5454199