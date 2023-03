Das Sportunternehmen PUMA hat seinen legendären KING-Fußballschuh überarbeitet und die neue K-BETTER-Technologie eingeführt, die außergewöhnliche Leistung ohne Känguruleder bietet.

Der PUMA KING wurde von legendären Spielern wie Johan Cruyff, Diego Maradona, Eusébio, Lothar Matthäus und Pelé getragen, die den internationalen Fußball jahrzehntelang dominierten. Jetzt kehrt der KING auf das Spielfeld zurück, ausgestattet mit der neuesten PUMA-Technologie und zum ersten Mal mit K-BETTER, einem völlig neuen, nicht-tierischen Obermaterial. Das Obermaterial besteht zu mindestens 20% aus recyceltem Material ein Schritt in eine bessere Zukunft.

K-BETTER hat in Tests bewiesen, dass es das bisherige KING K-Leder in Bezug auf Griffigkeit, Komfort und Haltbarkeit übertrifft. PUMA ist von den Leistungsmerkmalen von K-BETTER so überzeugt, dass das Unternehmen die Produktion von Fußballschuhen mit Känguruleder in diesem Jahr ganz einstellen wird.

"Der PUMA KING ist PUMAs kultigste Marke im Fußball und steht seit jeher für die Verwendung der besten Materialien und die neuesten Innovationen. Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie sich der Schuh weiterentwickelt hat und in der Fußballkultur auf und abseits des Platzes, vom Spielfeld bis zur Tribüne, fest verankert ist", sagt Peter Stappen, Lead Product Line Manager Teamsport Footwear. "Der neue KING bringt die Produktlinie auf die nächste Stufe und bietet ein superweiches Obermaterial mit optimalem Dehnungswiderstand für ultimative Ballgefühls- und Kontrollvorteile.

Neben dem neu gestalteten Obermaterial verfügt der KING auch über eine neue, leichte Außensohle mit einer externen Fersenkappe, einem KING-Stabilitätsrücken und konischen Stollen, damit du genauso viel Kontrolle über deine Bewegungen hast wie über den Ball. Der KING verfügt über eine leichte, herausnehmbare Einlegesohle mit NanoGrip-Technologie, die den Fuß an Ort und Stelle hält und den Kraftverlust bei Richtungswechseln minimiert.

Der neue KING ist der Nachfolger des FUTURE und ULTRA und bietet eine frauenspezifische Passform. Der neue KING Women's kombiniert die neueste KING-Technologie mit Maßen wie Volumen und Risthöhe, die für den weiblichen Fuß entwickelt wurden.

Der neue KING wird mit Granit Xhaka, Ingrid Engen, Nabil Fekir, Lena Lattwein und anderen auf dem Spielfeld debütieren.

Der neue KING erscheint in der PUMA KING Supercharge Edition, die ab dem 2. Märzauf PUMA.com, in PUMA-Stores und im Fußballfachhandel erhältlich sein wird.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Athleten der Welt entwickelt. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um Sporteinflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland. https://about.puma.com/

Contacts:

Pressekontakt:

Luke Haidarovic Senior Manager PR Teamsports

luke.haidarovic@puma.com