Die entscheidenden Wochen nahen: Borussia Dortmund geht trotz der jüngsten Erfolgsserie mit großem Respekt in das Bundesliga-Spitzenspiel am Freitag gegen RB Leipzig. Trainer Edin Terzic erinnerte an die 0:3-Niederlage im Herbst 2022. "Wir sind noch gewarnt genug, welche Qualität der Gegner auf den Platz bringen kann. Die Leipziger haben uns in den Zweikämpfen aufgefressen", sagte der 40-Jährige. Terzic ist jedoch guter Dinge, dass sich sein Team diesmal besser verkauft. "Wir haben bewiesen, dass ...

