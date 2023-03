Königsbach-Stein (ots) -Der Eichhälderhof (https://www.xn--eichhlderhof-kcb.de/landwirtschaft.php) in Königsbach-Stein bietet dieses Jahr eine neue Möglichkeit, um hautnah in die Landwirtschaft reinzuschnuppern. Ein Jahr lang können Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem Hof alles rund um Landwirtschaft lernen und entdecken, denn der Betrieb setzt auf die Aktion: "Landwirt für ein Jahr - Ein Kurs zum Thema Nachhaltigkeit auf dem Eichhälderhof". An sieben Terminen finden auf dem Hof verschiedene Aktionen statt.Denn wie wichtig der Erhalt regionaler Landwirtschaft ist, wissen nun alle. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine sowie den gestiegenen Lebensmittelpreisen, besinnen sich die Menschen wieder auf regionale Lebensmittel und interessieren sich für die Bedingungen, unter denen Landwirte ums Überleben kämpfen.Mit diesem Kurs will der Landwirt Martin Ehrismann Menschen einen Einblick in die Arbeit eines lokalen Betriebes bieten. Die Gruppe trifft sich 1 x pro Monat auf dem Hof und lernt, was man beim Anbau von Getreide beachten muss, und welche Entscheidungen getroffen werden müssen, um gesunde Lebensmittel herzustellen und gleichzeitig den Betrieb mit seinen Mitarbeitern erhalten zu können.Interessierte erfahren am Beispiel Sommergerste, wie diese angebaut, kontrolliert und gedüngt wird. Dabei wird auch die Diskussion Bio versus konventionelle Landwirtschaft geführt. Die Schätzung des Ertrags, Silohygiene, Erntetechnik, Vermarktung und Qualitätskriterien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Beim letzten Termin wird das Bier verkostet, für welches die Gerste angebaut wurde. Weitere Fragen rund um landwirtschaftliche Themen können bei jedem Termin vom Fachmann beantwortet werden.Überblick der Termine:- Sa., 18.03.2023, 09:30-11:45 Uhr- Sa., 22.04.2023, 09:30-11:45 Uhr- Sa., 20.05.2023, 09:30-11:45 Uhr- Sa., 17.06.2023,09:30-11:45 Uhr- Sa., 15.07.2023, 09:30-11:45 Uhr- Sa., 19.08.2023, 09:30-11:45 Uhr- Sa., 16.09.2023, 09:30-11:45 UhrDie Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt, die Gebühr für den Kurs beträgt 99 Euro. Interessierte können sich noch bis zum 16. März über den Link für die Aktion bewerben: vhs-pforzheim.de/programm/aussenstellen.html/kurs/505-C-11651436/t/landwirt-fuer-ein-jahr (https://ots.de/FeelnM)Über den Eichhälderhof:Der ursprüngliche landwirtschaftliche Betrieb lag in der Ortsmitte von Königsbach. Aufgrund der beengten innerörtlichen Lage, wurde beschlossen, den Betrieb in den Bereich der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu verlagern. 1998 erfolgte der erste Spatenstich zum Bau des neuen Hofs und wenig später wurden das Wohnhaus und eine Getreidelagerhalle gebaut. Der neue Hof bekam den Namen Eichhälderhof.Pressekontakt:Martin EhrismannEichhälderhofEichhälderhof 175203 Königsbach-SteinMobil +49 (0) 171 55 3 55 26E-Mail mehrismann@t-online.deOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29845/5454254