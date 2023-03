Barcelona führt eine Paketsteuer ein, um den Verkehr in der Stadt zu reduzieren und den lokalen Handel zu stärken. Die Metropole hat dazu schon vor Jahren stadtplanerische Weichenstellungen getroffen. Die Stadt Barcelona hat eine E-Commerce-Zustellungsabgabe beschlossen. Die soll für alle größeren Onlinehändler kommen, die Waren und Pakete im Stadtgebiet der spanischen Stadt an Kund:innen zustellen. Sie beträgt 1,25 Prozent der Bruttoerlöse der in Barcelona ausgelieferten Waren und gilt sowohl für Post- und Paketdienstleister als auch für die Onlinehändler und Marktplatzbetreiber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...