Mehr von Stefan Klotter und FAST BREAK - https://bit.ly/41FnrCU Jetzt den kostenlosen Report herunterladen und einen exklusiven Blick auf die Watchlist des Chart-Profis werfen! Charttechnik-Experte Stefan Klotter, Chefredakteur bei unserem Börsendienst FAST BREAK, präsentiert drei Aktien, die vor und nach den Quartalszahlen spannende Einstiegsmöglichkeiten bieten. Denn nicht nur Zinsen und Inflation halten die Märkte in Atem, auch wichtige Earnings stehen in dieser Woche auf dem Programm. Charttechniker Klotter nimmt sich die Charts eines deutschen Pharmakonzern, eines US-Einzelhändler und einer der weltgrößten Airlines vor. Während die Zeichen beim Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA noch auf Short stehen, ist die Lage bei Costco noch nicht ganz eindeutig. Was Klotter für die zuletzt bärenstarke Lufthanse-Aktie kommen sieht, verrät er in der Chartanalyse. Jetzt einschalten!