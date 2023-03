Wer hätte das gedacht: Eine Aktie die vor allem in den Depots von Dividenden-Investoren vertreten ist, mutiert zum astreinen Trading-Kandidaten - und hält sich mit ihrem Kursverlauf recht exakt an die Prognosen vom AKTIONÄR. Inzwischen ist die nächste Vorhersage eingetroffen. Damit ist die Aktie an einem entscheidenden Punkt.Nach den jüngsten Zahlen hatte DER AKTIONÄR bereits zweimal korrekt die wahrscheinliche Richtung antizipiert: abwärts. Am 25. Januar hatte DER AKTIONÄR dann in einem Folgeartikel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...