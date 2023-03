Die Erholung beim Dax steht auf wackeligen Beinen. Noch bleibt der Leitindex in der Seitwärtsspanne. Damit könnte bald Schluss sein. Vielleicht schon bei der nächsten Zinssitzung der Fed im März. Welche Möglichkeiten es im Bereich der Zertifikate zur Absicherung gibt und was Sie dabei beachten müssen, erfahren Sie in diesem Interview mit Matthias Hüppe von der HSBC.