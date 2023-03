An den US-Börsen in New York bleibt das Bild am Donnerstag weiter zweigeteilt. Während der Dow Jones unterstützt durch gute Q4-Zahlen von Salesforce zumindest behauptet starten dürfte, tendieren S&P 500 und Nasdaq Composite am Donnerstag erneut leichter. Der Anstieg der Renditen am Anleihemarkt sorgt insbesondere bei zinssensitiven Tech-Aktien für Verkaufsdruck. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...