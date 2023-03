Las Vegas, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Serie informiert Vermarkter und Veranstaltungsplaner darüber, wie sie sich an die laufenden Veränderungen in der Branche anpassen, das Publikum dort abholen können, wo es gerade ist, sowie Erfahrungen schaffen können, die Marken helfen, Verbindungen, Loyalität und Gemeinschaft aufzubauenDie moderne globale Veranstaltungsbranche sieht nichts anders aus als vor einigen Jahren, und die erfolgreichen Marketing- und Veranstaltungsplanungsexperten von heute sind diejenigen, die gelernt haben, sich nicht nur an diese Veränderungen anzupassen, sondern sie zum Vorteil ihrer Kunden zu nutzen. Als Spiro, die globale Markenerlebnisagentur für das NEW NOW, Ende letzten Jahres sein n-Spiro-Vordenker-Programm einführte, versuchte das Unternehmen Veranstaltungsplanern dabei zu helfen, genau das zu tun. Spiro tut dies auch weiterhin im Rahmen der Einführung von n •Spiros zweiten Thema mit dem Titel "The Core Four: A Framework for the Future of Events."Das Vordenker-Programm bezieht sich auf "Snackable Lite"-Papiere, Trendberichte, "Pin Drops", Dashboards, Interviews, Videos, Vorstandspräsentationen und andere Ressourcen, um Bereiche von Interesse und Relevanz für die globale Veranstaltungsbranche zu identifizieren. Sein zweites Thema befasst sich mit den vier Prinzipien, die entscheidend für die Gestaltung wirkungsvoller Ereignisse sind, die sich sowohl heute als auch in Zukunft abzeichnen - und wie jedes Prinzip Marken dabei helfen kann, sich in der sich schnell ändernden Veranstaltungslandschaft von heute weiterzuentwickeln und erfolgreich zu sein."Persönliche Veranstaltungen haben für Marken immer eine entscheidende Rolle beim Aufbau authentischer menschlicher Verbindungen gespielt", sagte Jeff Stelmach, Globaler Präsident von Spiro. "Doch die Verbraucher wollen jetzt diese menschlichen Beziehungen, unabhängig davon, ob sie teilnehmen oder wie sie sich engagieren. Der Veranstaltungsort ist fließender geworden und dadurch hat sich auch die Definition des Begriffs "Veranstaltung" geändert. Die "Core Four" -Prinzipien helfen den Veranstaltungsexperten von heute, diese Komplexität zu verstehen und effektive Wege zu finden, um sich mit ihren Zielgruppen zu verbinden, wo immer sie sich auch befinden".Zu den "Core Four" -Prinzipien, die in der Serie behandelt werden, gehören der NEW NOW , THERE •ness, ARL (All Real Life) und Community. NEW NOW bezieht sich auf den sich ständig weiterentwickelnden Zustand der Veranstaltungsbranche. THERE•ness bezieht sich indessen auf das Konzept, dass die Teilnehmer einer Veranstaltung selbst entscheiden können, wann, wo und wie sie ein bestimmtes Erlebnis wahrnehmen wollen - und auf welche Weise sie daran teilnehmen wollen.ARL (All Real Life) betont die Tatsache, dass Veranstaltungsplaner bei der Planung von Veranstaltungen nicht mehr zwischen IRL, URL- oder hybriden Möglichkeiten unterscheiden müssen, da ihre Zielgruppen nun nahtlos zwischen digitalen und physischen Erlebnissen wechseln. Das vierte Kernprinzip Community zeigt Marketing- und Veranstaltungsexperten, wie man starke Momente der Verbindung schaffen kann, die während eines Meetings oder einer Veranstaltung einen Einfluss haben - und als Katalysator für die Schaffung kontinuierlicher Verbindungen dienen, die zur Schaffung neuer Gemeinschaften führen."Letztendlich nehmen die Menschen an Veranstaltungen teil, aber sie schließen sich Gemeinschaften an," sagte Beki Winchel, Vordenker und Innovationsdirektor von Spiro. "Die "Core Four"-Prinzipien bilden einen Rahmen, der Marketing-, Event- und Markenführern dabei hilft, Veranstaltungen und Erlebnisse zu gestalten, die Kunden, Mitarbeiter und andere Zielgruppen dort treffen, wo SIE sind. Zusätzlich zu den Erkenntnissen von Spiro-Profis enthält des Vordenker- Programm von n·Spiro Einblicke von führenden Markenerlebnissen In verschiedenen Branchen und untersucht eine breite Palette von Themen, die Marken dabei unterstützen, umfassendere Beziehungen zu ihren Zielgruppen aufzubauen.Die kommenden Themen reichen von der Frage, wie die sieben wichtigsten menschlichen Bedürfnisse in das Event- und Erlebnisdesign integriert werden können, bis hin zu der Frage, wie Marken noch lange nach der Rückkehr der Teilnehmer in ihren Alltag eine Beziehung und Gemeinschaft mit ihrem Publikum aufbauen können.