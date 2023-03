Los Angeles, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Gebote für das Trophäengrundstück, dessen Wert mit 125 Millionen USD angegeben wird, beginnen bei 39 Millionen USDSenderos Canyon, die bedeutendste Grundstückkaufgelegenheit in Los Angeles, CA, USA, bestehend aus ca. 260 unberührten Hektar im Herzen des prestigeträchtigen Bel Air, steht bis zum Ablauf der Frist um 16 Uhr Pazifischer Zeit am 15. März 2023 zum Verkauf. Der Senderos Canyon, der sich über drei zusammenhängende, unbebaute Parzellen erstreckt, macht erstaunliche sechs Prozent der Gesamtfläche von Bel Air aus und gilt als das letzte verfügbare Grundstück dieser Größe im Großraum Los Angeles. Die Auktion wird von Paramount Realty USA, einem bekannten nationalen Auktionshaus, und den Maklern Melinda und Scott Tamkin von Compass durchgeführt."Land ist König", sagte der mitvermittelnde Makler Scott Tamkin. "Senderos Canyon bietet die einmalige Chance, das vielleicht außergewöhnlichste Grundstück - ein wahres Kronjuwel - im begehrten Bel Air zu besitzen.""Wir sind begeistert, dass wir die Auktion für eine Trophäe dieser Größenordnung durchführen dürfen", sagte Misha Haghani, Eigentümer des Auktionshauses Paramount Realty USA. "Diese außergewöhnliche, 260 Morgen große Immobilie in Bel Air ist, ebenso wie ein Kunstwerk, wirklich unersetzlich, und diese Auktion stellt auf jeden Fall eine Chance dar, die es für die heutige Generation nur einmal gibt."Senderos Canyon ist ein äußerst vielseitiges Trophäenpaket, das nur wenige Minuten von Beverly Hills entfernt ist. Es bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für den Wohn- und Gewerbebau. Das üppige Gelände stellt einen weißen Fleck auf der Karte dar und könnte für eine luxuriöse Wohnenklave oder andere Konzepte wie einen Golfplatz, ein Reitcenter, ein Wellnesscenter, einen Sportcampus und vieles mehr genutzt werden.Um ein Angebot abzugeben, eine Tour zu vereinbaren oder weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Paramount Realty USA unter 212-867-3333 oder info@prusa.com.Informationen zur Tamkin Group at CompassDie Tamkin Group at Compass ist auf Immobiliendienstleistungen spezialisiert und handelt im Auftrag von Kunden beim Kauf und Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien im Großraum Los Angeles unter der DRE-Nummer 01336758/01336759.Informationen zu Paramount Realty USAParamount Realty USA ist ein bekanntes nationales Immobilienauktionsunternehmen. Das Team hat Immobilien- und Mezzanine-Beteiligungen in Nordamerika im Wert von über 2 Milliarden USD durch Auktionen vermarktet, verkauft oder dabei beraten. Das Unternehmen versteigert Luxus-, Wohn- und Gewerbeimmobilien für vermögende Privatpersonen, Private-Equity-Unternehmen, Bauunternehmer, Family Offices, Kreditgeber, Regierungsbehörden und andere Immobilieneigentümer. Besuchen Sie www.prusa.com, um weitere Informationen zu erhalten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1987690/Paramount_Realty_USA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bieten-sie-jetzt-bis-zum-15-marz-fur-260-hektar-in-bel-air-groWtes-und-letztes-unbebautes-privatgrundstuck-im-groWraum-los-angeles-das-6--der-flache-von-bel-air-umfasst-301760950.htmlPressekontakt:Misha Haghani,info@prusa.comOriginal-Content von: PARAMOUNT REALTY USA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168865/5454382