Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -- ZTE Mobile Devices baut das neue "1+2+N" Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0 auf, um den Verbrauchern einen neuen digitalen Lebensstil zu ermöglichen- ZTE Mobile Devices bringt das weltweit erste KI-gesteuerte, brillenlose 3D-Tablet nubia Pad 3D und das nubia Neovision AR Glass auf den Markt, das ein hervorragendes audiovisuelles Erlebnis bietet- Gemäß dem Konzept "Green, Intelligence & Security" wird ZTE Mobile Devices auf dem MWC 2023 die 5. Generation der 5G FWA- und GIS-Produkte vorstellenZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, war auf dem Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) in Barcelona mit einem Demostand vertreten, an dem Verbraucherprodukte aller Kategorien, einschließlich ZTE Axon, ZTE Blade, nubia und MBB, Produkte der FWA- und IoT-Familie sowie Industrielösungen vorgestellt wurden. Als Reaktion auf die beschleunigte Ausweitung der Verbraucherszenarien und der Nutzernachfrage wurde die Strategie von ZTE Mobile Devices offiziell in "1+2+N" Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0 umgewandelt.Das 5G-Netz mit seinen Vorteilen wie hohe Geschwindigkeit, niedrige Latenz und große Bandbreite hat zu einem neuen Konsum von Inhalten in vielfältigeren Formen geführt. ZTE Mobile Devices stellte das nubia Pad 3D vor, das weltweit erste KI-gesteuerte, brillenlose 3D-Tablet, und nubia Neovision Glass, eine AR-Brille, die ein hervorragendes audiovisuelles Erlebnis bietet, und kündigte sein MBB&FWA-Produktkonzept "Green, Intelligence & Security (GIS)" sowie weitere Schlüsselprodukte an, darunter die 5. Generation von FWA.Neu aktualisiertes, szenarienübergreifendes intelligentes Ökosystem 2.05G verbessert die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen und verleitet sie dazu, mehr als ein mobiles Gerät zu besitzen. Basierend auf der leistungsstarken Fähigkeit von "Cloud, Netzwerk, Edge und Geräten" wird ZTE MyOS die Grenzen verschiedener Geräte durchbrechen und die nahtlose Verbindung von "1+2+N"-Geräte-Ökosystemen realisieren, einschließlich Mobiltelefonen, persönlichen und privaten Datenendgeräten und ökologischen Peripherieprodukten, was zu einem neuen Upgrade des digitalen Lebensstils und einem intelligenten Ökosystem 2.0 führt.ZTE MyOS ermöglicht eine intelligente Wahrnehmung und Interaktion zwischen verschiedenen Endgeräten und deckt vier wichtige Szenarien ab: Sport und Gesundheit, Audio- und visuelle Unterhaltung, Geschäft und Reisen sowie Familie und Bildung. So können die Nutzer eine Multi-Geräte-Integration, eine Multi-Screen-Verbindung, eine geräteübergreifende Konnektivität und einen digitalen Lebensstil mit intelligenten Szenarien erleben.nubia Pad 3D, das eine neue Erfahrung in der Technologie bietetDas nubia Pad 3D, das gemeinsam von ZTE und dem weltweit führenden brillenlosen 3D-Entwickler Leia Inc. entwickelt wurde, ist mit der einzigartigen 3D-Lightfield-Technologie von Leia und einer enormen KI-Rechenleistung ausgestattet, um eine Vielzahl von 3D-Anwendungsszenarien zu erfüllen. Insbesondere unterstützt es die KI-Gesichtsverfolgung, die die beste Ansicht (maximal 8 Ansichten) in Echtzeit abgleichen kann, eine KI-basierte 2D-zu-3D-Konvertierung in Echtzeit, KI-gesteuerte 3D-Inhalte, die von Front- oder Rückkameras aufgenommen wurden, und ist mit den beliebten KI-3D-Apps für die künstlerische Gestaltung kompatibel. Es ist mit einem 12,4-Zoll-Bildschirm (2,5K) und vier symmetrischen Lautsprechern ausgestattet, die Dolby Surround Sound unterstützen und ein beeindruckendes Audio- und visuelles Erlebnis bieten. Mit dem weltweit größten Ökosystem für 3D-Inhalte können Nutzer nahtlos den weltweit ersten 3D-Videochat, 3D-Privatkino, immersive 3D-Spiele und andere Szenarien genießen. Angetrieben von einem Chip der Snapdragon 8 Serie, zeichnet sich das nubia Pad 3D durch seine Leistung aus und bietet mit dem 9070mAh-Akku und dem 33 W-Schnellladegerät ein verbessertes Nutzererlebnis in allen Dimensionen.AR Smart Glasses, die ein tragbares Bildschirmerlebnis bietenAls weltweit erste intelligente Brille mit TÜV Rheinland- und Hi-Res-Audio-Zertifizierung verfügt das nubia Neovision Glass über einen 120 Zoll großen virtuellen Bildschirm und ein Micro-OLED-Display mit einer Dual-Eye-Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Es unterstützt eine Myopieanpassung von 0-500° und bietet so eine Sicht in Kinoqualität, ohne dass man eine Brille tragen muss. Der integrierte Zyklon-Klangkörper und die beiden Stereo-Vollbereichslautsprecher sorgen für ein beeindruckendes und authentisches Klangerlebnis. Außerdem bietet es verschiedene bunte magnetische Streamer-Absorptionslinsen. Die modische, bequeme und tragbare Brille hat ein schlankes Design ohne Rahmen und wiegt nur 79 g.Das Konzept hinter GIS, das die neue Entwicklung von mobilen Internetgeräten vorantreibtZTE ist der weltweit führende Pionier im Bereich 5G MBB & FWA. Laut dem neuen Bericht von TSR, einer internationalen professionellen Beratungsagentur, stand der Marktanteil von ZTE MBB & FWA-Produkten im Jahr 2022 weltweit an erster Stelle. Der Marktanteil von ZTE 5G MBB- und FWA-Produkten lag in zwei aufeinanderfolgenden Jahren weltweit an erster Stelle, und die kumulierten Lieferungen weltweit haben 3 Millionen Einheiten überschritten. Auch im Jahr 2023 wird ZTE weiter an dem Produktkonzept "Green, Intelligence & Security" festhalten.Durch die Umsetzung von grünem Design, grüner Wahrnehmung und grünem Service konnte der Gesamtenergieverbrauch von ZTE um weitere 10 % gesenkt werden. ZTE bietet einen intelligenteren Zugang, eine intelligente Szenariosteuerung auf der Grundlage unterschiedlicher Benutzeranforderungen und mehrere intelligente Modi zur Regulierung der Zugangsrate und des Antwortstatus des Geräts. Um die Datenübertragung sicherer und zuverlässiger zu machen, hat ZTE außerdem zwei Sicherheitsszenarien speziell für Haushalte und Kinder eingeführt. Dank eines umfassenden Sicherheitssystems und global verteilter Netzwerksicherheitslabors ist ZTE in der Lage, die Sicherheit des weltweiten Netzwerks zu gewährleisten.Auf dem MWC 2023 stellte ZTE offiziell die GIS-Version des MC888 Pro vor, das den Stromverbrauch um 10 % reduziert und zu 95 % aus PCR-Materialien besteht, ein neues Schlüsselprodukt, das unter dem GIS-Konzept eingeführt wurde.Neue 5G FWA Gen 5, die zunächst Wi-Fi 7 unterstütztZTE hat auch die 5G FWA Gen 5 auf den Markt gebracht, die den neuesten 3GPP R17-Standard unterstützt und die Smart Antenna 5.0 von ZTE verwendet, um den Antennengewinn um 20 % zu erhöhen. Mit der Wi-Fi 7-Technologie erreicht die Spitzengeschwindigkeit 21 Gbps. Unterstützt durch die Signalverstärkungstechnologie bietet es eine viel schnellere, stabilere und zuverlässigere Verbindung. Mit der neuen Mesh-Return-Technologie erreicht das Gerät eine hausweite Rundumabdeckung und intelligente Szenario-Anwendungen. Mit der Unterstützung von Fernsteuerung und dem Matter-Protokoll schafft 5G FWA Gen 5 ein echtes intelligentes Heimkontrollzentrum.Neben den neu angekündigten Produkten wurden auf dem MWC 2023 auch Mobiltelefone wie das ZTE Axon 40 Ultra, die ZTE Blade Series, das nubia Z50, ökologische Peripheriegeräte wie die ZTE Watch Live 2, Bluetooth-Headsets, MBB- und FWA-Geräte, IoT-Terminals und IoV-Terminals vorgestellt, die Verbrauchern und Industrieanwendern ein umfassendes 5G-Erlebnis bieten.5G bringt immer noch Veränderungen für die Zukunft. Das neue Upgrade des Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0 ist eine wichtige Maßnahme für ZTE Mobile Devices, um die Integration intelligenter Geräte zu beschleunigen und das digitale Leben in der Post-5G-Ära, in der alles intelligent verbunden ist, einen Schritt voranzubringen. Auch in Zukunft wird ZTE Mobile Devices sein Geschäft auf der Grundlage der Kundenanforderungen vorantreiben, kontinuierlich Innovationen bei Technologien und Produkten entwickeln und es den Nutzern weltweit ermöglichen, einen digitalen Lebensstil zu genießen, der durch eine nahtlose Verbindung über alle Szenarien hinweg unterstützt wird.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact.