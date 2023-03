© Foto: Steve Parsons - picture alliance / empics



Die Aktien von Fluggesellschaften haben einen starken Start ins Jahr 2023 gehabt, ehe Marktturbulenzen für Unruhe sorgten. Doch einige unter ihnen könnten besonders von den branchenstarken Sommermonaten profitieren.

Der NYSE Arca Global Airline Index, der die Performance von Fluggesellschaften aus aller Welt abbildet, stieg seit Anfang des Jahres - trotz einiger Rücksetzer im Februar - um circa 17 Prozent und schlug andere Indizes um Längen. Das lag an der robusten Nachfrage, die es den Airlines erlaubte, die Flugpreise zu erhöhen.

Der März sei in der Regel der Monat, in dem es für die Fluggesellschaften um alles oder nichts geht, da die Freizeitnachfrage mit dem Ende des Winters anzieht, so die Analysten von Melius Research. Das Team stufte den Sektor von positiv auf neutral herab. Aufgrund der überdurchschnittlichen Performance wolle es nun selektiver bei der Aktienauswahl vorgehen.

Der Analyst von Wolfe Research, Scott Group, senkte laut Barron's Anfang des Monats sein Sektorenrating auf "Market Underweight". Dazu veranlasst hätten ihn das Kapazitätswachstum, der Kostenanstieg und seiner Vermutung nach sinkende Umsatzzahlen. Er bevorzugt jedoch weiterhin die traditionellen Fluggesellschaften wie Delta Air Lines, die er mit "Outperform" bewertet. Im Gegensatz dazu stuft er JetBlue und American Airlines mit Underperform ein.

United Airlines hat das Interesse der Anleger geweckt. Der Grund: Nach eigenen Angaben gab es im März 30 Prozent mehr Buchungen als im gleichen Monat 2019. Es werde erwartet, dass sich die internationale Reiseerholung in den Sommermonaten fortsetzen wird. Das könnte vor allem große Fluggesellschaften begünstigen, weil sie mehr Strecken im Programm haben. Vor diesem Hintergrund setzt Melius-Analyst Conor Cunningham neben United auch auf Delta und Alaska Air.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion