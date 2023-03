Wer bei der Aktie von IBU-tec advanced materials für zwölf Monate die Augen geschlossen hatte, dürfte meinen, dass in dieser Zeit nicht viel passiert sei. Immerhin kostet der Anteilschein des Spezialchemie-Unternehmens mit knapp 34 Euro derzeit nahezu exakt so viel wie im März 2022. Tatsächlich hätte der Chartverlauf volatiler kaum sein können, immerhin war die ... The post IBU-tec advanced materials: "Das ist schon enorm" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...