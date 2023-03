Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Berkshire Hathaway, die Holding von Warren Buffett, hat am vergangenen Samstag ihr Ergebnis für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Wie in jedem Jahr war der Präsentation der nackten Zahlen und der ausführlichen Erläuterungen nach den Regeln der US-Rechnungslegung ein Brief der Investmentlegende an...

Den vollständigen Artikel lesen ...