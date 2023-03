Die ersten iPhones mit USB-C-Anschluss werden in diesem Jahr erwartet. Wie beim Lightning-Anschluss will Apple die Kontrolle aber nicht vollkommen abgeben, wenn es um entsprechendes Zubehör geht. "Made for iPhone" oder kurz" "MFI" ist Apples Zertifizierungsprogramm, mit dem Zubehör von Drittanbietern problemlos funktioniert, und das Apple letztlich mehr Kontrolle darüber gibt, wie Fremdprodukte mit Produkten des Konzerns zusammenarbeiten. Zudem bezieht Apple noch Lizenzgebühren für die MFI-Zertifizierung. Das ist beim Lightning-Port der Fall und soll laut dem Leaker Shrimpapplepro beim iPhone 15 mit USB-C fortgeführt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...